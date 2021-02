Incontro sull’arte rupestre con Guido Palmerini: ecco quando

L’incontro con l’archeologo e ricercatore, organizzato, da Italia Nostra sarà il 23 febbraio in diretta sul canale YouTube dell’associazione

PESCARA – Martedì 23 Febbraio 2021, ore 18.00 in diretta sul canale Youtube di Italia Nostra, incontro con Guido Palmerini, archeologo, ricercatore del laboratorio Cepa della Costa Azzurra (Nizza) dal titolo “Majella Rock Project: ricerche archologiche sull’arte rupestre dell’Appennino abruzzese”.

L’incontro potrà essere seguito tramite il seguente link di collegamento:

https://www.youtube.com/watch?v=SqXDEcVMpXY

In alternativa si potrà aprire la home page di Youtube e scrivere nella barra il seguente titolo: Arte rupestre dell’Appennino abruzzese – Majella Rock Project – Guido Palmerini

A tutti gli iscritti alla sezione Italia Nostra di Pescara il link sarà inviato tramite e-mail nella mattinata di martedì 23 febbraio 2021. Potranno riceverlo anche tutti coloro che ne faranno richiesta entro le ore 12.00 del medesimo giorno scrivendo a: pescara@italianostra.org

Inoltre, il link sarà disponibile sia sulla home page del sito http://Inx.italianostra.pescara.it/wp sia sulla pagina Facebook di Italia Nostra Pescara https://m.faceboook.co/pescara.italianostra

Nel Parco Nazionale della Majella si concentrano alcune tra le più importanti testimonianze sull’evoluzione dell’Uomo in ambiente montano. Tra i documenti più interessanti e meno studiati della regione, c’è l’arte rupestre post glaciale che con le sue immagini stilizzate,incise e dipinte in rosso o nero, fornisce alcuni indizi sulla vita dei nostri antichi progenitori nella tarda Preistoria Abruzzese. Chi erano? In quale ambiente vivevano? E come erano organizzati? Oltre ai caratteri generali dell’arte rupestre abruzzese, saranno introdotti alcuni risultati preliminari del #MajellaRockArtProject, progetto di ricerca scientifica patrocinato dal Parco Nazionale

della Majella.

Alle ore 19.15, subito dopo l’incontro, si svolgerà l’Assemblea dei soci in modalità online, cliccando sul link che verrà inviato tramite e-mail martedì 23 febbraio a tutti i soci di Italia Nostra Pescara che hanno rinnovato l’adesione all’Associazione per l’anno 2020.