Francavilla al mare, il Genio Civile autorizza realizzazione del depuratore

13.635 mq, in Valle Anzuca, alleggerirà il carico di riconversione delle acque reflue, ora curato dal depuratore di Fosso Pretaro

Dopo una istruttoria avviata alla fine del 2018, il Genio Civile di Chieti ha dato parere favorevole alla realizzazione del depuratore comprensoriale di Francavilla al mare, che sorgerà in località Valle Anzuca, in un’area non distante dal viadotto Alento della autostrada A14.

Si conclude così una lunghissima vicenda burocratica che ha avuto inizio nel 2004 con la rescissione contrattuale con l’Ati inizialmente incaricata alla realizzazione dell’opera.

L’impianto alleggerirà il carico di riconversione delle acque reflue attualmente curato dal depuratore di Fosso Pretaro e progressivamente andrà a sostituire i sistemi di smaltimento ubicati nei territori dei Comuni di Ripa Teatina e Torrevecchia Teatina. Originariamente di 22.223 metri quadrati, il progetto é stato ridimensionato a 13.835 per distanziarlo dall’area del fiume Alento e conseguentemente, ridurre al massimo l’impatto sull’ecosistema fluviale.

Ottenuto il parere favorevole del Genio Civile, si potrà procedere alla gara d’appalto che vede quali partner finanziatori l’Aca ed il Ministero dell’Ambiente, per un importo di 4.580.000 euro.