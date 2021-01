Seconda fase vaccino Covid-19 in Abruzzo: come fare richiesta

PESCARA – Da domani, lunedì 18 gennaio, sarà attiva la piattaforma regionale per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla somministrazione del vaccino al Covid-19. Per chi non sa usare il computer possibile la prenotazione telefonica.

Le categorie destinatarie di questa seconda fase di campagna vaccinale sono:

gli ultra 80enni;

portatori di disabilità (con il loro caregiver);

categorie fragili (in possesso di esenzione per malattia cronica o rara);

tutti coloro che nella fase uno della campagna non sono stati ancora sottoposti a vaccinazione.

Le adesioni sono limitate ai residenti in Abruzzo e a tutti coloro che per motivi di lavoro, assistenza o cura, siano domiciliati e siano seguiti dalla rete regionale delle cure primarie. L’adesione è libera e volontaria e non è vincolante e i soggetti saranno successivamente contattati dalla Asl di appartenenza per ricevere tutte le informazioni ai fini della sottoscrizione del consenso informato.

Per accedere alla piattaforma è necessario preliminarmente munirsi del proprio codice fiscale e del numero di tessera sanitaria (e del codice di esenzione per le categorie fragili).

Link per accedere alla piattaforma: https://mmg.egov.regione.abruzzo.it/portalesceltarevoca/#/portaleservizisanitari/interesse-vaccini-covid

Riservato agli ultraottantenni e persone con disabilita’ e fragilita’: https://mmg.egov.regione.abruzzo.it/portalesceltarevoca/…

Riservato ai soggetti delle altre categorie prioritarie della fase I non ricomprese nella fase di avvio della vaccinazione: https://sanita.regione.abruzzo.it/…/covid-19/interesse-os

Modalità alternative per coloro che non sono in grado di utilizzare i sistemi informatici o ne sono sprovvisti:

NUMERI TELEFONICI:

0859218691, 0859218692, 0859218693.

Saranno in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Anche gli URP della ASL regionali forniranno assistenza ai cittadini:

▪️Asl 1 (provincia dell’Aquila) tel. 0862368685 – 0863499943 – 0864499455 – acerone@asl1abruzzo.it;

▪️Asl 2 (provincia di Chieti) tel. 800171718 – segreteria.urp@asl2abruzzo.it;

▪️Asl 3 (provincia di Pescara) tel.0854253201/2/5/6/7 – info.urp@ausl.pe.it;

▪️Asl 4 (provincia di Teramo) tel.0861420401/316/319/311 – urp@aslteramo.it