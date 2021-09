Fossacesia, vaccinazioni anti-Covid senza prenotazione: ecco quando

La mattina del 29 settembre sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione presso la Palestra Polivalente di Via I° Maggio

FOSSACESIA – Due importanti notizie interessano il Comune di Fossacesia. La prima riguarda la vaccinazione anti-Covid. Mercoledì 29 settembre, dalle 9 alle 13, presso la Palestra Polivalente di Via I° maggio, sarà possibile vaccinarsi senza necessità di prenotazione. I minorenni dovranno far sottoscrivere il presente modulo da entrambi i genitori, e accompagnati da loro dovranno portare la copia fronte retro di un documento di riconoscimento. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha inviato tutti i cittadini a vaccinarsi.

La seconda riguarda il Censimento della Popolazione che si svolgerà tra il 1° ottobre ed il 23 dicembre 2021 perché il Comune di Fossacesia è stato individuato dall’ISTAT per l’edizione 2021. Le famiglie campione potranno essere contattate da rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento, incaricati dal Comune per effettuare l’intervista nel caso non sia stato compilato autonomamente il questionario. Per informazioni contattare il Servizio Censimento presso l’ Ufficio Anagrafe ai numeri 0872 622222 / 622225.