Diretta Gubbio – Pescara: dove vedere la diretta in tv e streaming

Martedì 28 settembre alle 21 si gioca Gubbio – Pescara per la 6° giornata del Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

PONTEDERA – Tra le gare in programma per la quinta giornata del Girone B di Serie C c’é anche Gubbio – Pescara – Viterbese, che si giocherà martedì 28 settembre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa sono al quinto posto a quota nove punti, mentre gli abruzzesi (con due lunghezze di vantaggio) condividono la prima piazza con Cesena e Reggiana. Il Gubbio è reduce dal pareggio per 1-1 a Grosseto, e nelle ultime giornate ha raccolto punti pesanti contro delle compagini che ambiscono a vincere il torneo, come Cesena, Reggiana ed Entella. Ora troverà sulla sua strada il Delfino di Auteri, reduce dal pareggio interno per 1-1 contro la Viterbese, raggiunto all’ultimo respiro grazie al gol di Ferrari.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Gubbio – Pescara – Viterbese, valida per la sesta giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

La presentazione del match

QUI GUBBIO – Torrente si schiera secondo i canoni del 4-3-3. In porta Ghidorri, davanti a lui Oukhadda, Signorini, Redolfi e Aurelio. A centrocampo Malaccari, Cittadino e Bulevardi. In attacco Arena, Sarao e Mangi.

QUI PESCARA – Auteri risponde con il classico 3-4-3. Di Gennaro in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Cancellotti, Drudi e Frascatore. A centrocampo Zappella, Memushaj, Rizzo e Nzita. In avanti il trio formato da Clemenza, De Marchi e Rauti.

Le probabili formazioni di Gubbio – Pescara

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. Allenatore: Torrente

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Clemenza, De Marchi, Rauti. Allenatore: Auteri

Foto di repertorio