Torneo Nazionale Open Cascioli, in campo Di Nicola e Ricca

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Approda alla fase clou il Torneo Nazionale Open Cascioli. Atleti di spicco del centro sud Italia stanno dando spettacolo sui campi in terra rossa del Tennis Club Roseto, che ha messo in palio un montepremi di 4mila euro. Tra i portacolori del TC Roseto, l’atleta di punta Davide Iacovoni che, dopo aver inflitto al primo turno un netto 62 61 a Lorenzo Cappelletti Zirilli, ha regolato il romano Andrea De Cenzo con il punteggio di 62 64. Questa sera sarà di nuovo in campo contro Davide Guerra, classifica 2.4, allenato dal maestro Roberto Palpacelli. Per Iacovoni sarà un match duro ma di sicuro avvincente.

Oggi si è disputato il suo primo incontro una delle giovani promesse del tennis italiano, l’avezzanese Riccardo Tomassetti, 16 anni, classifica 2.4.

Domani, nei quarti di finale, scenderanno in campo le prime due teste di serie del seeding, Gianluca Di Nicola, classifica ATP 619 e Giorgio Ricca (nella foto), classifica ATP 850. Nel pomeriggio dalle ore 17,00 Di Nicola affronterà il vincente tra Diomedi e Castelletti, a seguire Ricca sfiderà il vincente tra Franchin e Ferrone Buongrazio.

Sabato 29 giugno si svolgeranno le due semifinali, rispettivamente alle ore 16.30 e alle ore 18.00, mentre la finale è programmata per domenica 30 alle ore 19. Al termine si terrà la cerimonia di premiazione e un buffet offerto dal Circolo a tutti i partecipanti.