Beach Volley, nel weekend tappa del Campionato Italiano

Il 29 e 30 giugno 32 coppie di caratura nazionale si sfideranno alla conquista di punti validi per l’accesso alla Finale Scudetto

MARTINSICURO – Conto alla rovescia per il 2° Torneo di Beach Volley “Città di Martinsicuro” che si svolgerà sulle spiagge truentine sabato 29 e domenica 30 giugno. La kermesse sportiva, valevole per il campionato italiano maschile e femminile (Serie Beach 1), è nel calendario del Campionato Italiano di Beach Volley alla voce “Serie B1” (assegnerà infatti punti validi per l’accesso alla Finale Scudetto) e porterà a Villa Rosa e Martinsicuro 32 coppie (16 maschili e 16 femminili) di caratura nazionale a contendersi il titolo.

“Siamo pronti per ospitare uno degli eventi sportivi più attesi nell’estate della costa teramana – dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri – come sempre ci teniamo a ringraziare, a nome dell’Amministrazione, l’A.S.D. Beach Sport di Alba Adriatica ed il suo Presidente, Christian Di Berardino, per aver egregiamente organizzato l’evento, gli stabilimenti “Nemo”, dove verrà allestito il campo centrale, “Club 28”, novità per questa edizione; “Polvere di Stelle” e “Sabbiadoro” che ospiteranno le sfide, e quanti hanno reso possibile, per il secondo anno consecutivo, questo evento che, ne siamo certi, richiamerà nel prossimo week-end appassionati e turisti da Marche ed Abruzzo”.

Il 2° Torneo di Beach Volley “Città di Martinsicuro” è organizzato con il patrocinio del Comune di Martinsicuro e della Federazione Italiana Pallavolo e della FIPAV. Le partite si disputeranno con la formula di gioco a tabellone “vincenti/perdenti” e si giocherà ad oltranza su tutti e quattro i campi da gioco, tranne la domenica dove le gare più importanti e le finali saranno disputate sul campo centrale.