Omaggio a Ivan Graziani al Fla Pescara con Scanzi e Filippo Graziani

PESCARA – Sabato 9 novembre ore 21.00 al Cinema Teatro Massimo di Pescara omaggio a Ivan Graziani con Andrea Scanzi e Filippo Graziani. Ingresso: 10 euro più i diritti di prevendita, disponibile su Ciaotickets. Pochi musicisti italiani sono stati autenticamente rivoluzionari come Ivan Graziani, il primo a far davvero dialogare rock e cantautorato. Il figlio Filippo, che lo interpreta come nessuno, e Andrea Scanzi, che a teatro ha già portato con successo Giorgio Gaber e Fabrizio De André, lo ricordano in una serata speciale fatta di parole e di musica.

Lo spettacolo alterna infatti la narrazione di Scanzi alle interpretazioni di Filippo. Entrambi ripercorrono la carriera di Ivan Graziani e i suoi mille snodi, cercando di stanare non solo i brani più noti (Lugano addio, Taglia la testa al gallo, Monna Lisa, Pigro), ma anche gli episodi meno famosi: i ritratti stralunati (Io che c’entro), gli squarci di provincia (Scappo di casa), gli scherzi ispirati (Motocross), la smisurata ritrattistica femminile (Paolina) e le incursioni noir (Fango). L’evento fa parte del cartellone Fla Festival di Libri e altrecose 2019.