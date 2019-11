Edizioni Menabò al FLA Pescara Festival: ecco quando

Doppio appuntamento giovedì 7 novembre con Andrea Giampietro al Museo delle Genti d’Abruzzo e Franco De Merolis a Casa d’Annunzio

PESCARA – Anche quest’anno la casa editrice Menabò sarà presente al FLA Pescara Festival con un doppio appuntamento giovedì 7 novembre: alle ore ore 17:00 al Museo delle Genti d’Abruzzo con Andrea Giampietro per la presentazione del libro Un gettone di memoria. 23 voci per Ottaviano Giannangeli (presenterà Lucilla Sergiacomo). Ventitré testimonianze raccolte per celebrare Ottaviano Giannangeli (1923-2017), uno tra i maggiori letterati abruzzesi del secondo Novecento, che ha toccato i campi più svariati della cultura.

Alle ore 19:00 a Casa d’Annunzio con Franco De Merolis per la presentazione del libro Gabriele D’Annunzio e la critica francese (presenterà Andrea Lombardinilo).

Attraverso un’attenta rilettura dei documenti critici dell’epoca l’autore ripercorre la ricca ed articolata risposta della critica francese alla presenza e all’opera di d’Annunzio durante il suo soggiorno (1910-1915) in un periodo culturale e artistico intenso, ricco di valori innovativi. L’autore Franco De Merolis ha recentemente pubblicato con la casa editrice Menabò il libro André Suarès dedicato alla figura del poeta, saggista, storico e critico, autore drammatico e musicologo, uno dei pilastri della Nouvelle Revue Française, con Gide, Claudel, Valéry ha assunto posizioni nette nei confronti delle ipocrisie del proprio tempo, fustigandole, a cominciare dall’affaire Dreyfus, denunciando le false prove addotte dai militari e dai politici del tempo.

Nello stesso fine settimana le Edizioni Menabò saranno presenti alla Rassegna della Microeditoria Italiana a Chiari (Brescia), nelle ampie sale della villa di Villa Mazzotti Biancinelli. Quest’anno la rassegna è dedicata alla luna e ai sognatori e propone un ampio panorama dei piccoli e medi editori italiani insieme ai grandi nomi della cultura nazionale, tra dibattiti e presentazioni di libri intervallati da appuntamenti artistici e musicali. https://www.microeditoria.it/