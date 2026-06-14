Arte in Festival 2026 a Sulmona:il programma completo

SULMONA – Sulmona si prepara ad accogliere l’undicesima edizione di Arte in Festival – Premio Confetto d’Oro 2026, la rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla Compagnia Teatrale Arianna, che dal 2 al 12 luglio animerà il Cortile dell’Annunziata con spettacoli, musica e momenti culturali. Tutte le serate inizieranno alle 21.00, con ingresso a offerta libera, confermando la volontà di rendere il festival accessibile a tutta la comunità.

L’apertura è fissata per martedì 2 luglio, giornata che si aprirà alle 18.00 con la premiazione del Concorso Letterario Lupi Editore. In serata, alle 21.00, il pubblico potrà assistere al concerto della cover band “Fuori dallo Stadio”, che inaugurerà ufficialmente la rassegna.

Dal giorno successivo, il festival entrerà nel vivo con un calendario che porta a Sulmona compagnie provenienti da diverse città italiane. Il 3 luglio sarà la volta della compagnia Il sogno nel cassetto di Pomezia con È tutta colpa di Freud. Dopo una pausa, si riprende il 5 luglio con I Marsatori di Avezzano e la commedia dialettale Faccia nterra e cule pe l’aria di Maria Cerasani.

Il 6 luglio toccherà alla compagnia sulmonese Il Risveglio con Cani e gatti di Eduardo Scarpetta, mentre il 7 luglio l’Associazione Proteo di Avezzano porterà in scena Amate da morire. L’8 luglio arriverà la compagnia Bella di Bisenti con L’urulogge di San Pasquale, seguita il 9 luglio da I Fuoriusciti di Avezzano con Tisore mi.

Il 10 luglio sarà protagonista la compagnia pescarese La Torre di Babele con Ma che guerra c’è di Michele Di Mauro, mentre l’11 luglio salirà sul palco la compagnia romana Insieme per caso con Sogno di una notte di mezza sborniia di Eduardo De Filippo. La chiusura del festival, venerdì 12 luglio, sarà affidata alla compagnia di casa, Arianna, che presenterà I perfetti sconosciuti, una libera rielaborazione del celebre film, fuori concorso.

Arte in Festival si conferma così un appuntamento culturale atteso, capace di valorizzare il teatro amatoriale e di trasformare il centro storico di Sulmona in un palcoscenico vivo e partecipato. Dieci giorni di spettacoli che uniscono tradizione, dialetto, comicità e reinterpretazioni contemporanee, offrendo al pubblico un’estate all’insegna della cultura.