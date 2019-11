Fullpass del Fla 2019: in cosa consiste, quanto costa

Tra i vantaggi quello del salta fila e di poter occupare le prime file degli eventi gratuiti. Previsti diversi sconti sugli eventi e merchandising ufficiale

PESCARA – Dal 7 al 10 novembre a Pescara torna con l’edizione 2019 il FLA – Festilval Libri e Altrecose. Per seguire al meglio i vari eventi anche quest’anno viene proposto il fullpass. Per chi non lo conoscesse andiamo a vedere in cosa consiste e quali sono i vantaggi di possederlo ricordando che ha un prezzo di 25 euro.

Niente coda, posti riservati, il welcome kit, le lezioni della Scuola Holden, del Post e Fare Radio al 50% di sconto. Per partecipare al Festival nel modo più comodo che c’è, evitando le code negli appuntamenti più affollati, con la possibilità di sedersi nelle prime file nei principali eventi e con la possibilità di avere lo sconto del 50% sugli eventi della Scuola Holden, del Post e Fare Radio e del 20% sugli eventi a biglietto del festival: questo è il FullPass, acquistabile in questo link che di seguito riportiamo:

https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/fullpass-fla-festival-di-libri-e-altre-cose

Una volta acquistato online lo si potrà ritirare direttamente al FLA Festival di Libri e Altrecose assieme alla bag, al taccuino e alla matita del festival presso il Circolo Aternino in Piazza Garibaldi.

I possessori del FullPass avranno:

La possibilità di occupare posti riservati nelle prime file in tutti i principali eventi gratuiti del programma (fino a esaurimento posti)

La possibilità di accedere agli eventi del FLA utilizzando la corsia preferenziale, evitando le code

La bag ufficiale del FLA

Il taccuino e la matita del Festival

La possibilità di usufruire di uno sconto del 50% sulle lezioni di scrittura firmate dalla Scuola Holden e sui workshop targati FLA e Il Post

Lo sconto del 20% su tutti gli eventi a biglietto in calendario