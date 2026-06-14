Scomparsa di Piero Di Nino: l’Abruzzo saluta lo storico imprenditore della Valle Peligna

L’AQUILA -L’Abruzzo saluta Piero Di Nino, storico imprenditore della Valle Peligna, scomparso a 71 anni dopo una grave malattia. Fondatore della Di Nino Trasporti, azienda divenuta un punto di riferimento nel settore della logistica regionale. Di Nino ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo economico del territorio.

La sua figura, stimata nel mondo produttivo e profondamente legata alla comunità locale, ha suscitato un vasto cordoglio. Esponenti della politica e dell’imprenditoria abruzzese lo ricordano come un uomo lungimirante, concreto e radicato nella sua terra. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella Valle Peligna e nell’intero Abruzzo.

Liris: “L’Abruzzo perde un imprenditore simbolo del territorio”

«Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Piero Di Nino, imprenditore stimato e figura di riferimento del tessuto produttivo abruzzese.

Nel corso della sua vita ha guidato con passione, competenza e lungimiranza un’azienda che ha rappresentato un punto di forza per l’economia regionale, contribuendo alla crescita del territorio, alla creazione di occupazione e allo sviluppo di opportunità per intere comunità.

In questo momento di grande dolore desidero esprimere il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza ad Antonella, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.

L’Abruzzo perde un imprenditore capace e un uomo che, attraverso il lavoro e l’impegno quotidiano, ha lasciato un segno importante nella storia economica della nostra regione. Alla famiglia Di Nino rivolgo un pensiero affettuoso e le più sentite condoglianze». Lo dichiara il Senatore Guido Quintino Liris.

Verrecchia “L’Abruzzo perde un uomo che ha lasciato un segno indelebile”

“Con profonda commozione ho appreso della scomparsa di Piero Di Nino, una notizia che colpisce profondamente la Valle Peligna, il Centro Abruzzo e l’intera nostra regione.” Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. “Piero Di Nino non è stato soltanto un imprenditore di straordinario successo, ma un uomo che ha saputo interpretare con lungimiranza il proprio tempo, investendo nel territorio, creando opportunità di sviluppo e contribuendo in maniera determinante alla crescita economica e sociale della nostra comunità. La sua capacità di guardare al futuro, la determinazione e il coraggio imprenditoriale hanno rappresentato un esempio per intere generazioni. L’Abruzzo perde oggi uno dei suoi protagonisti più autorevoli, un uomo che ha saputo portare il nome della nostra terra ben oltre i confini regionali, dimostrando come anche dal cuore della Valle Peligna possano nascere realtà di eccellenza riconosciute a livello nazionale e internazionale. In un momento di così grande dolore desidero esprimere il mio più sincero e affettuoso cordoglio all’amica Antonella Di Nino, sindaco di Pratola Peligna, alla quale mi lega un profondo rapporto di stima e amicizia, e a tutta la sua famiglia. A loro rivolgo la mia vicinanza personale e istituzionale, condividendo il dolore per una perdita tanto significativa“, conclude Verrecchia.