Festa dell’integrazione e della solidarietà a Pescara l’8 dicembre

PESCARA – Torna la “Festa dell’integrazione e della solidarietà” organizzata dall’associazione “Deo Gracias Jordan” odv con il sostegno dell’assessorato comunale ai Parchi e al Verde coordinato da Gianni Santilli. La location sarà ancora il Parco di Santa Caterina da Siena, splendido giardino nel cuore della città che garantisce, oltretutto, il rispetto delle norme di sicurezza. Musica, arte, e momenti d’incontro saranno gli ingredienti di una manifestazione dedicata all’inclusione sociale e alla necessità e bellezza dell’integrazione.

L’evento patrocinato dal Comune di Pescara, in collaborazione con le Associazioni Umana Dimora, A.ge associazione genitori, Progetto Andrea, La Città Dei Ragazzi, la Fondazione ANMIG, USB, AIFWA, Baobab, coro GOSPEL “Afritalian Children Choir”, Accademia Internazionale Mauriziana e Guardia Civile Ambientale, si terrà giovedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 16.30.

“A mio parere – ha detto l’assessore Gianni Santilli – le aree verdi cittadine devono essere spazi aperti a manifestazioni pubbliche, alla socialità e al dialogo anche interculturale, come in questo caso, e non luoghi deputati esclusivamente a scopi ambientali. Questo a patto che ne venga conservata l’integrità, perché è evidente che tutti dobbiamo sentirci responsabilizzati in questo senso. Come Amministrazione ci siamo dedicati molto in questi anni alla manutenzione e al miglioramento del patrimonio arboreo dei siti naturali che insistono nella città di Pescara, e a questo fine portiamo avanti un monitoraggio continuo”.

“Abbiamo organizzato questa giornata pensando alla nostra società – affermano dall’associazione “Deo Gracias Jordan” – che si sta aprendo sempre più al dialogo fra diverse culture e vogliamo dare il nostro apporto al dialogo, alla conoscenza e all’incontro per favorire l’integrazione dei migranti con le comunità locali. Nel corso dell’evento verrà organizzata una raccolta alimentare per l’aiuto ai più bisognosi”.