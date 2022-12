Eventi di Natale ad Atessa: il programma completo 2022

ATESSA – Il ricco programma di intrattenimento ad Atessa si articola su tutto il mese di dicembre per finire all’8 gennaio. Grande attenzione è stata dedicata ai sogni dei più piccini. Villaggi di Babbo Natale, elfi luminosi, slitta, doni, giochi di strada, laboratori, balli e tutti gli ingredienti per un magico Natale.

Per le famiglie residenti nelle contrade, è stato previsto un servizio di trasporto gratuito il “babbo bus” che riunirà tutti i bambini del paese in un unico e più completo “villaggio di gioco”.

Non mancherà la gastronomia con castagnate, scrippelle e degustazioni, lungo il Corso e nei locali. Ci saranno inoltre musica, teatro, cinema e letteratura. I musei indicheranno date e orari di apertura, le Chiese accoglieranno l’essenza del Natale.

L’accensione dell’albero, prevista per giovedì 8 dicembre alle 18.00, vedrà alternarsi gruppi di pedalatori professionisti e non, che manterranno accesi i 12 fili luminosi collegati a bike e dinamo. Si giocherà in piazza con il tiro alla fune e la corsa dei sacchi.

Il Centro Storico è stato inoltre ravvivato dalla presenza di oltre 50 temporary shop di alta qualità. Tra i tanti prodotti in vendita, troverete eccellenze gastronomiche, i migliori vini e liquori, ceramiche d’arte, bigiotteria artigianale, cappellini, saponette naturali, spezie pregiate, dolci e prodotti da forno, addobbi e idee regalo, artigianato artistico, cosmetici e profumi, abiti da sposa e cerimonia, stufe e sistemi di riscaldamento con la scenografica struttura itinerante di Mites.