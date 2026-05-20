Cartoons on the Bay 2026, Marsilio: “Abruzzo sede stabile del festival”

PESCARA – Spero che la stanzialità di Cartoons on the Bay in Abruzzo e a Pescara diventi permanente. Siamo orgogliosi di ospitare la Rai, una delle più importanti aziende di produzione culturale e artistica al mondo».

Così il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio è intervenuto questa mattina negli studi Rai di via Teulada, a Roma, durante la conferenza stampa di presentazione della 30ª edizione del festival, in programma a Pescara dal 27 al 30 maggio.

Alla presentazione hanno partecipato, insieme a Marsilio, Claudia Mazzola (presidente di Rai Com), il direttore artistico Adriano Monti Buzzetti, il direttore di Rai Kids Roberto Genovesi e l’assessore del Comune di Pescara Alfredo Cremonese.

Marsilio ha ricordato come il festival, storicamente itinerante, abbia trovato in Abruzzo «un rapporto di collaborazione intenso e reciprocamente proficuo», sottolineando il ruolo strategico dell’animazione, dei linguaggi transmediali e delle nuove tecnologie narrative per l’intera industria audiovisiva.

Il Presidente ha poi risposto alle critiche sul sostegno regionale al settore: «C’è ancora chi dice che la Regione Abruzzo butta soldi sui cartoni animati, ma senza questo segmento non esisterebbe forse neanche il cinema colto. Animazione, fumetti, supereroi e nuove forme narrative sono oggi una parte fondamentale del cinema, delle piattaforme e del pubblico che continua a sostenere le sale».

Marsilio ha ribadito l’impegno della Regione nel comparto audiovisivo, ricordando come l’Abruzzo sia «entrato da protagonista in un mercato dal quale era colpevolmente assente, con vent’anni di ritardo», e citando il nuovo bando da 4 milioni di euro.