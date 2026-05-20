Regione Abruzzo lancia il premio “Donne d’Abruzzo”

REGIONE ABRUZZO – Si chiama “Donne d’Abruzzo” la nuova iniziativa promossa dall’assessorato alle Attività produttive e al Lavoro, pensata per premiare una donna abruzzese «che con il proprio lavoro abbia generato un impatto concreto in Abruzzo». Ad annunciarla è l’assessore Tiziana Magnacca, che sottolinea l’obiettivo del progetto: riconoscere e valorizzare il merito femminile in tutti i settori della società regionale.

«Vogliamo premiare il talento di quelle donne che hanno contribuito a far crescere l’Abruzzo nel panorama nazionale – spiega Magnacca – e mostrare esempi virtuosi capaci di ispirare altre donne in un percorso collettivo di sviluppo sociale ed economico».

Il premio, inserito nella programmazione FSE 2021‑2027, è rivolto a donne che si siano distinte in uno dei seguenti ambiti: pubblica amministrazione, impresa femminile, innovazione nel lavoro e ruoli non tradizionalmente femminili come edilizia, agricoltura, logistica, sicurezza, STEM e protezione civile.

Le candidature saranno valutate da una commissione composta dall’assessore alle Attività produttive, da quattro esperti del mondo imprenditoriale, sociale e culturale e da un rappresentante di un’associazione femminile riconosciuta.

Magnacca evidenzia come il contesto regionale sia particolarmente favorevole: «L’Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno per occupazione femminile e capacità imprenditoriale delle donne. Negli ultimi mesi abbiamo attivato diversi avvisi finanziati con l’FSE che mettono la donna al centro dei progetti di sviluppo». Tra questi, l’assessore cita il successo dell’avviso Abruzzo Micro Prestiti, che ha esaurito in soli dieci giorni i 9,5 milioni di euro della linea dedicata all’autoimprenditorialità femminile.

La prossima settimana sarà pubblicato sul sito della Regione Abruzzo l’avviso con modalità e requisiti per presentare la candidatura, aperta a associazioni, enti, scuole, fondazioni, singoli cittadini, Comuni e istituzioni locali.