Roseto, infiltrazioni alla scuola di via Piemonte: l’Amministrazione avvia interventi urgenti per garantire sicurezza e salubrità

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione Comunale interviene sulla scuola di via Piemonte dopo le segnalazioni arrivate dalla dirigenza scolastica e da un gruppo di genitori. Nella mattinata del 27 marzo, tecnici e rappresentanti del Comune hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei locali, con particolare attenzione alla palestra e agli spazi destinati alla mensa.

L’ispezione ha confermato la presenza di infiltrazioni di acqua piovana, che nel tempo hanno provocato macchie di umidità e formazione di muffa, soprattutto sulle pareti della struttura sportiva. Una situazione che richiede un intervento rapido per garantire ambienti sicuri e salubri agli studenti.

Per questo motivo l’Amministrazione ha predisposto un primo programma di manutenzioni, che prevede:

interventi diretti sull’origine delle infiltrazioni

ripristino interno dei locali

trattamento antimuffa

tinteggiatura finale degli ambienti

I lavori saranno finanziati con fondi propri del Comune, utilizzando una quota dell’avanzo di amministrazione. L’obiettivo è procedere con rapidità, limitando per quanto possibile i disagi alle attività didattiche e motorie.

Il Comune ricorda che il plesso di via Piemonte è già oggetto di attenzione costante. Nei giorni scorsi sono stati avviati ulteriori interventi sulle parti esterne, tra cui:

sistemazione del cancello d’ingresso

ripristino della base del cancello lato Sud

rimozione e sistemazione degli intonaci esterni ammalorati

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nel monitorare e mantenere in efficienza tutti gli edifici scolastici comunali, assicurando condizioni adeguate e sicure per studenti, personale e famiglie.