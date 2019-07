Altino Volley: mister Di Rocco saluta, arriva Daniele Litterio

Il tecnico della scorsa stagione lascia per motivi professionali, ma rimane nel management: “Sono stati quattro anni fantastici “

ALTINO – Dopo quattro anni di soddisfazioni e risultati esaltanti mister Simone Di Rocco e l’Altino Volley si salutano: “Nuovi progetti lavorativi mi porteranno durante la settimana a essere spesso fuori Pescara – ha detto mister Di Rocco – e quindi impossibilitato a seguire come si dovrebbe una squadra di B1. Auguro il meglio alla società e al presidente al quale oltre all aspetto sportivo mi lega un rapporto di profonda stima e rispetto”.

Il presidente Papa ha accolto le dimissioni di Di Rocco, comprendendo l’impossibilità di conciliare la vita professionale e quella sportiva, ma non sarà un vero e proprio addio: infatti il tecnico farà parte del management rossoblu.

“Sono stati quattro anni fantastici – ha detto il presidente Papa – sia sotto il punto di vista sportivo, sia umano. Simone è una grande risorsa e, nonostante abbia compreso le sue necessità professionali ho preteso che, a prescindere dal tempo che ha a disposizione, rimanga in società a strettissimo contatto con me”.

Il vulcanico Papa, che sta allestendo una squadra competitiva e forte, si è messo subito all’opera per individuare lo staff tecnico migliore per raggiungere gli obiettivi prefissati: ha scelto Daniele Litterio, uno dei tecnici più vincenti in assoluto in tutte le categorie e che di certo non ha bisogno di presentazioni. Dello staff tecnico farà parte anche la fuoriclasse Marcela Corzo.