Sarà Dario Cassini uno dei protagonisti del cartellone estivo presentato ieri. Dal 9 luglio al via FestEstiva 2019, ferragosto targato anni ’80 con grandi ospiti

MONTESILVANO – Presentato ieri il cartellone delle manifestazioni estive del Comune di Montesilvano. Presenti il neo sindaco Ottavio De Martinis con gli assessori Deborah Comardi e Alessandro Pompei oltre ai consiglieri Adriano Tocco e Paola Ballarini. Quali saranno gli appuntamenti principali? Proviamo a stilare il programma di FestEstiva 2019 suddiviso per mesi che partirà dal 9 luglio. Ricordiamo che lo scorso 28 giugno la tappa zero del concerto di Dolcenera è stato una sorta di evento introduttivo al cartellone stilato.

LUGLIO

Primo appuntamento come citato sopra martedì 9 luglio con la tappa regionale di Miss Adriatico a partire dalle 21.30 allo Stadio del Mare in questi giorni oggetto di lavori di restyiling e migliorie varie. Degustazioni l’11 luglio negli stabilimenti con la rassegna Cerasuolo a Mare mentre il 18 spazio a “La notte delle candele” tra cene e aperitivi a lume di candela. La cena in bianco tornerà il 28 in un luogo non ancora comunicato. Per la musica il 14 Work in Progress al Teatro del Mare, il 18 il rapper Vegas Jones e il 30 spazio al concerto di Mattew Lee in concerto.

AGOSTO

Si parte il 2 agosto con il Country Rock Summer Festival al piazzale del Pala Dean Martin. Il 4 agosto di pomeriggio con un Summer dj set con i migliori dj locali mentre il 5 agosto il live di Amedeo Minghi in Piazza Calabresi. Il 7 torna la 12ma edizione del Premio Dean Martin al Teatro del Mare.

Il 15 agosto ferragosto in compagnia di “I Love 80” con la partecipazione tra gli altri di Paolo Vallesi, Silvia Mezzanotte, Adriano Pappalardo e ancora Luisa Corna, Alan Sorrenti e dj Luca di Carlo. Il 18 spazio al dj Leon, il 20 Premio Massimo Riva mentre il 21 in largo Venezuela grande attesa per lo spettacolo di Dario Cassini (nella foto) nella 2° edizione di “Risate sotto le stelle”.

Nella sezione eventi del giornale e nelle sotto sezioni specifiche nei prossimi giorni troverete ulteriori dettagli ed approfondimenti dei singoli eventi.