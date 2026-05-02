Lanciano rilancia il pattinaggio: il 2 maggio il Campionato Interregionale Abruzzo–Marche

LANCIANO – Lanciano torna protagonista nel pattinaggio con la prima edizione del Campionato Interregionale Federale Abruzzo–Marche di freestyle roller cross, in programma il 2 maggio al Parco Villa delle Rose. L’evento segna la rinascita del movimento rotellistico cittadino dopo anni di stop, grazie alla collaborazione tra Wildlife School e Comune di Lanciano. Oltre cento atleti, dalle categorie giovanissimi ai master, si sfideranno in qualifiche a tempo e percorsi tecnici, in una giornata che rappresenta anche l’avvio simbolico del nuovo Roller Skate Park, area riqualificata con rampe fisse e spazi freestyle, aperta gratuitamente a tutta la comunità.

Durante la presentazione al Polo Museale Santo Spirito, il presidente di Wildlife School Andrea Di Iulio ha evidenziato la crescita esponenziale degli iscritti e la necessità di interventi di sicurezza sulla pista, una delle cinque più importanti d’Abruzzo. Il sindaco Filippo Paolini e gli assessori Danilo Ranieri e Graziella Di Campli hanno sottolineato il valore educativo e sociale degli sport rotellistici, l’impegno dell’amministrazione sugli impianti sportivi e il ruolo del pattinaggio come disciplina in forte espansione, capace di coinvolgere giovani e famiglie.