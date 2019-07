I colori del cinema a Montesilvano, il programma 2019

Dal 12 luglio torna con la IV edizione il cinema all’aperto a cura dell’Associazione “Pescara Punto Zero”. Otto gli appuntamenti in programma per l’estate

MONTESILVANO – Dopo il successo di pubblico delle edizioni passate, torna “I colori del cinema”, rassegna cinematografica organizzata a Montesilvano dall’associazione Pescara Punto Zero insieme al Comune di Montesilvano.

L’iniziativa è giunta quest’anno alla IV edizione: otto appuntamenti estivi a ingresso gratuito per vivere insieme un’emozione all’aperto, con una selezione di film per adulti e bambini. Le proiezioni, possibili grazie al contributo del Comune Montesilvano, sono inserite nel cartellone degli eventi estivi della città.

Ogni serata sarà accompagnata dall’introduzione del regista e docente di cinema Davide Desiderio, pescarese, che modererà anche il dibattito: “Sono quindici anni che mi occupo di cineforum. Fare questa iniziativa, specie d’estate, è fondamentale: la produzione televisiva in serie ed altri fattori fanno pensare, alle nuove generazioni, che il cinema sia diventato meno influente sulla vita quotidiana. Non è così, ed il nostro compito è quello di accompagnare il pubblico verso l’arte visiva che ancora oggi sa stupire, far pensare e intrattenere insieme”.

Quest’anno oltre alla consueta location di Viale Europa (lato mare) ci saranno tre eventi speciali, due proiezioni per animare la pineta di Santa Filomena all’altezza dei palazzi gemelli (via lago di Bomba) “Chef – ridere di gusto” con Jean Reno e per i più piccoli un’animazione a tema ambientale “Oceania”, e la terza per ricordare la recente scomparsa di Franco Zeffirelli, nel piazzale della Chiesa di Madonna della Neve a Montesilvano colle con il capolavoro “Fratello Sole, sorella Luna”.

Massimo Melizzi Presidente di Pescara Punto Zero: “da quando abbiamo cominciato nel 2015, la funzione educativa e formativa del cinema è stata al centro delle nostre attività culturali. L’anno passato siamo riusciti a convincere anche l’amministrazione di Pescara, con il “Cinema sotto le stelle” per il futuro abbiamo in progetto delle serate tematiche nei borghi abruzzesi, per valorizzare il territorio e far conoscere i set naturali di tanti film girati nella nostra bellissima regione”.

PROGRAMMA “I COLORI DEL CINEMA – IV EDIZIONE”

(proiezioni a partire dalle ore 21)

VENERDÌ 12 LUGLIO

Viale Europa

“RICOMINCIO DA TRE”

pineta di Santa Filomena, incrocio con via Lago di Bomba

“CHEF – RIDERE DI GUSTO”

chiesa della Madonna della Neve – Montesilvano Colle

“FRATELLO SOLE SORELLA LUNA”

(omaggio a Franco Zeffirelli)

viale Europa

“A STAR IS BORN”

viale Europa

“PENSAVO FOSSE AMORE…INVECE ERA UN CALESSE”

viale Europa

“LA RISPOSTA È NELLE STELLE”

pineta di Santa Filomena, incrocio con Via Lago di Bomba (ore 21:30)

“OCEANIA”

viale Europa

“BOHEMIAN RHAPSODY”

Per informazioni: 3934354209 – pescarapuntozero@gmail.com