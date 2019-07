Cerasuolo a Mare, profumi e sapori d’Abruzzo: dove a Montesilvano

Si svolgerà dall’11 al 13 luglio coinvolgento ben otto stabilimenti balneari e numerose cantine. Ecco come partecipare all’evento

MONTESILVANO – Torna con la sua sesta edizione Cerasuolo a Mare. Questo evento estivo per gli amanti del vino e dei sapori del mare sarà presente in Abruzzo a Montesilvano, Silvi e Francavilla al Mare. Analizziamo l’evento a Montesilvano dove è in programma dall’11 al 13 luglio. Lo stesso coinvolgerà le attività della riviera dalle ore 19 all’1.

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO ENOGASTRONOMICO

Per partecipare è molto semplice in questa formula studiata per tutte e tre i comuni abruzzesi che ospiteranno l’iniziativa. Per accedere alle degustazioni di vino si dovrà acquistare il pratico kit composto da una sacca, un bicchiere di vetro e un biglietto con 5 degustazioni. L’importo è di 6 euro e si potrà acquistare nei vari punti degustazioni che hanno aderito all’iniziativa e che potete trovare di seguito elencati. Per quanto riguarda invece i menù culinari gli stessi hanno un prezzo a parte che varia da gli Euro 3,00 agli Euro 5,00. Sarà possibile gustare tra le specialità: pizzonte, frittura di pesce, baccalà, panini, primi piatti e tanto altro.

Andiamo a vedere dunque l’elenco degli stabilimenti balneari partecipanti e le cantine:

STABILIMENTI

La Racchetta

La Rosa dei Venti

Bagni Padovani

Pallino Beach

Onda Verde

Hotel Sole

Sabbia d’Oro

Bagni Bruno

CANTINE

Agriverde

Babywine

Bosco Nestore

Camillo Montori

Casimirri

Cerulli Spinozzi

Chiusa Grande

Colle Moro

Contesa

Di Sipio

Farnese

Fratelli Biagi

Galasso

IL.DA

Lampato

Marramiero

Masciarelli

Monteselva

Mucci

Orsogna

Pietrantonj

Podere Castorani

Ruggeri

San Lorenzo

Speranza

Tenuta i Fauri

Terra d’Aligi

Tocco

Tollo

Torre Zambra

Nel corso della conferenza stampa di presentazione è intervenuto presso il Lido Sabbia d’Oro di Montesilvano Gianni Taucci, direttore di Confesercenti: “Cerasuolo a Mare è cresciuta anno dopo anno, coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso. Il percorso è partito da Montesilvano, lo scorso anno ha coinvolto Silvi e quest’anno ha aderito anche Francavilla. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier. Nei punti degustativi ci saranno, infatti, sommelier che illustreranno le caratteristiche dei vini, mentre i balneatori prepareranno finger food”.