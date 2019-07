12° Trofeo di Nuoto Città di Pineto: i vincitori

PINETO – Ha avuto luogo oggi a Pineto, nelle acque antistanti i Lidi Saint Tropez e Mirare Corfù, la 12° edizione del Trofeo di Nuoto Città di Pineto, evento organizzato dal gruppo Spatangus con il patrocinato dal Comune di Pineto. Quattro le diverse percorrenze proposte fin dall’alba: la DOPPIA di 12,700 km, la CLASSICA di 6,350 km, la “MEZZA” di 3 km e per la prima volta la SPRINT di 1,5 km. La grande novità di quest’anno è che la tratta SPRINT è ufficialmente aperta a Special Olympics per rafforzare ulteriormente il messaggio di rispetto e inclusione verso tutti, portato avanti in questi anni. Un altro principio fortemente sostenuto dal Trofeo di Nuoto Città di Pineto e dal Circuito Adriatica Acque Libere di cui è promotore, è quello della tutela ambientale attuato aderendo al progetto Swim & Clean per un mare pulito e libero dalla plastica.

Oltre cento gli atleti che da tutta Italia hanno partecipato al Trofeo di Nuoto che oltre a promuovere i valori dello sport, ha anche il pregio di essere a scopo benefico. Gli atleti sono stati premiati alla presenza non solo degli Spatangus, ma anche del Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, del Consigliere Marco Giampietro e dello Special Guest il campione di basket, Pinetese d.o.c. Marco Timperi. Per questa dodicesima edizione i proventi saranno devoluti ad A.C.A.R. Onlus.

Contestualmente alla competizione, in spiaggia è stato proposto il Crucilibro 2019: una raccolta di 100 schemi ideati da Airfranz in collaborazione con “Definers” e “Checkers”, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ad ACAR ONLUS e Abbracciamoli ONLUS. Soddisfazione per la magnifica riuscita della manifestazione è stata espressa dal Gruppo Spatangus cui appartengono: Cristina De Tullio, Umberto Riva, Luigi Giordano, Livia Giordano, Pietro D’Adamo, Gabrielino Pistilli e Edda Migliori così come dal Sindaco di Pineto Robert Verrocchio che ha presenziato alla manifestazione.

L’ordine di arrivo degli atleti è stato il seguente: DOPPIA: Di Pierro Daniel Douglas, Florindi Alessandro, Borghese Matteo, Delle Vedove Rossella, Cavaliere Maurizio, Tancioni Claudio, Cogliati Thomas, Signorelli Maurizio, Beretta Eugenio, Gandini Maurizio.

CLASSICA: Campitelli Marco, Andreoli Danilo,Di Luzio Valentina, Di Marco Francesco, Iannetti Andrea, Di Matteo Giulia,Piersanti Cristiano, Zanelli Antonio, Gaudini Daniele, Di Virgilio Matteo, Mecella Fabrizio, Luciotti Emmanuel, Chiucchiuini Andrea, Cardone Vanni, Scuccimarra Donato, Fiorile Martina, Forlani Marco, Mongia Umberto, Del Rosso Andrea, Di Donato Paola, Pasqualoni Mariano, Sallese Francesco, De Angelis Marco, Di Girolamo Simone, Garofolo Giuliano, Garioni Giammaria, Iannuzzi Amedeo, Ferretti Gabriele, Pozuelo Eva, Retico Alfredo, Candeloro Marco, Mercante Roberto, Formenti Marco, Trentin Stefano, Romeo Andrea, Pierpaolo Testa.

MEZZA: Angelini Andrea, Ripani Lorenzo, Vaculencic Alessia, Pannelli Angelo, Crecchio Marta, Olivieri Filippo, Mazza Simone, Bonolis Lida, Fumagalli Roberta, Olivieri Giulia, Wade Graziano, Di Fulvio Franco, De Marco Alessandro, Amabilli Marco, Ricci Sira, Falcone Lucia, Cribiori Adalberto, Menardo Sara, Lembo Fazio Massimo, Mariani Fabrizio, Montori Camillo.

SPRINT 1500: Di Francesco Manuel, Trevisi Alessandro, Di Pierro Daniel Douglas, Bosica Francesco, Rosato Vittorio Camillo, D’adamo Pietro, Pompei Vincenzo, De Angelis Marco, Iazzetta Antonio, Aquino Marco, Consonni Federico, Cribiori Adalberto, Gritta Francesco, Di Carmine Gianluigi, Torrelli Valerio, Padilla Karina, D’agostino Daniele, Barile Giuseppe, Lecca Fabio, Fontana Davide, Delle Vedove Rossella, Vigliaroli Eloisa, Carta Gabriele, Formenti Marco, Marco Giussani, Bolzoni Alberto, Del Sordo Matteo, Signorelli Maurizio, Greco Anita, Trentin Stefano, Mariani Domenico, Cavaliere Maurizio, Mazzilli Michela W., Menardo Sara, Leoni Francesca, Bianchi Viviana, Di Febo Stefano, Iannuzzi Amedeo, Meda Stefano, Logioia Isabel, Di Giovanni Maria Carla, D’Adamo Antonio.