Dolcenera accende i motori a Montesilvano: scaletta e foto

Il concerto al Pala Dean Martin è anche il primo evento dell’estate a Montesilvano. Quasi due ore di live tra successi passati e nuove hit

MONTESILVANO – Dolcenera fa le prove generali del suo nuovo Tour 2019. Al Pala Dean Martin di Montesilvano, venerdì 28 giugno, ha incantato i suoi fans con quasi due di concerto. Lo stesso si è aperto poco dopo le 22 sulle note di “Accendi lo spirito”, brano del 2015 appartenente all’album “Le stelle non tremano”. Nel viaggio tra i successi di sempre presenti “Il sole di domenica” e “L’amore é un gioco” dall’album “Evoluzione della specie” del 2011.

Quindi è stata la volta dell’ultima hit “Più forte”, brano partito sulle note del solo pianoforte e proseguito con tutta l’energia che lo contaddistingue accompagnata dalla band. Sono diversi i motivi che Emanuela Trane, in arte Dolcenera accompagna con il suo pianoforte, da “La piu bella canzone d’amore che c’é” a “Fantastica”. C’è spazio anche per un omaggio alla musica di Vasco Rossi quando resta sola sul palco per dare una sua speciale interpretazione di “Liberi Liberi” tra i momenti più apprezzati dai fans presenti nella struttura.

Diversi i momenti di dialogo della cantante con il pubblico come quando sottolinea la tensione di un cantante prima di iniziare un concerto ma poi basta una nota che si scalda la voce e tutto procede per il meglio e si riesce a lasciarsi andare. Discorso diverso nella vita dove questo lasciarsi andare risulta più difficile “è un lusso, perchè la vita ti appesantisce” sottolinea. Tra i temi toccati anche l’importanza di condividere i pensieri anche se capita di essere fraintesi e quindi ci si domanda “cosa sono io veramente” e ci si mette in discussione. Tra i brani in scaletta Dolcenera ha inserito “Immenso”, tratto dal suo ultimo album del 2015 e che anche se – come dichiarato dall’artista – non è stato tra i suoi cavalli di battaglia secondo la critica, resta uno dei suoi preferiti. É stato anche annunciato un nuovo singolo in uscita la prossima settimana.

Non potevano mancare brani che l’hanno resa celebre sul palco dell’Ariston da “Ci vediamo a casa” a “Ora o mai più (le cose cambiano)” passando per “Siamo tutti là fuori” fino a “Come é straordinaria la vita” che assieme a “Niente al mondo” sono stati i brani a coda del live.

SCALETTA TAPPA ZERO DOLCENERA – MONTESILVANO 28 GIUGNO 2019

Accendi lo spirito

Il sole di domenica

L’amore é un gioco

Piu forte

La piu bella canzone d’amore che c’é

Fantastica

Immenso

Liberi Liberi – Cover Vasco Rossi

Mai più noi due

Ci vediamo a casa

Il mio amore unico

L’amore sa

Ora o mai più (Le cose cambiano)

Universale

Un altro giorno sulla terra

Siamo tutti là fuori

bis

Come é straordinaria la vita

Niente al mondo

Foto a cura della fotografa Giada Di Blasio