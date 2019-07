Teatro del Mare di Montesilvano, le migliorie: ecco quali

Sono stati ultimati alcuni lavori di restyiling come la riqualificazione della pavimentazione dell’area riservata al pubblico e recinzione del palco e zona tecnica

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale di Montesilvano ha provveduto a realizzare alcune migliorie nell’area del Teatro del Mare, luogo principale degli eventi in città. L’ufficio tecnico comunale ha avviato i lavori di riqualificazione della pavimentazione dell’area riservata al pubblico con il rifacimento del tappetino di asfalto; sono stati eseguiti i lavori di recinzione del palco e nella zona tecnica.

Ripristinata la cartellonistica di accesso, l’illuminazione del parcheggio, del retropalco e del segnapasso. Installato un cartellone con l’intitolazione alla Città di Montesilvano e la copertura del palco. Nei prossimi giorni si provvederà alla recinzione dell’intera area che al momento è delimitata con una rete e alla segnaletica stradale.

“Il Teatro del Mare è il luogo più rappresentativo dell’estate montesilvanese e da 12 anni l’area non subiva una vera e propria sistemazione – afferma il sindaco De Martinis – . É la location d’onore degli eventi ed è giusto ridarle la dignità che merita con una riorganizzazione adeguata. Sono stati eseguiti lavori nell’area riservata al pubblico e in quella del palco. In breve tempo l’ufficio tecnico comunale si è prodigato per la migliorare tutta la zona, compreso il parcheggio. Il Teatro del Mare anche quest’anno ospiterà eventi di prestigio come premi, concerti e spettacoli teatrali e siamo certi che sarà un’estate di grandi successi in un luogo sempre molto affollato”.

Tutto pronto o quasi ad accogliere il ricco cartellone estivo delle manifestazioni che saranno presentati in giornata e che daremo ampio spazio nella nostra sezione dedicata agli eventi a Pescara e provincia.