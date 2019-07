Pescara Primavera, Legrottaglie: “Sosteniamo i sogni dei ragazzi” [VIDEO]

Questa mattina presentato ufficilamente il nuovo allenatore della Primavera per la stagione 2019 – 2020: “Pescara Grande opportunità”

PESCARA – É il giorno di Nicola Legrottaglie. Il neo mister della Primavera biancazzurra, già annunciato nei giorni scorsi dalla società come erede di Zauri (passato alla prima squadra) è stato presentato alla stampa presso il Convitto “Casa D’Annunzio”. Di seguito il video ufficiale della società biancazzurra.

“Grande onore e piacere aver ricevuto la telefonata dal presidente Sebastiani – sottolinea il tecnico – non vedo l’ora di poter dare il mio contributo alla società e sopratutto ai ragazzi. Questi ragazzi hanno dei sogni e c’è bisogno di sostenerli”. “Cerchiamo di portare qualcosa in più rispetto alla mia esperienza a questo gruppo. La società è molto attenta a lanciare i giovani. Faremo il tifo per la prima squadra e la prima squadra farà lo stesso per tutto il settore giovanile. Dobbiamo lavorare come una famiglia. Non vedo l’ora di iniziare, entrare in campo e lavorare con questi ragazzi!”.

Foto fonte sito ufficiale Pescara Calcio