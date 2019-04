Eventi L’Aquila Maggio 2019

In primo piano il rito dei Serpari, lo Street Food Time, Cantine Aperte, e l’arrivo della settima tappa della 102ma edizione del Giro d’Italia

Il 1° maggio a Cocullo si rinnova il tradizionale appuntamento con il rito dei Serpari. Una festa dalle origini antiche che si svolge in onore di San Domenico Abate ma si ricollega al rito pagano di venerazione della dea Angizia. Per l’occasione le serpi diventano ornamento di persone e arredi in quanto ritenute idonee a proteggere i denti dalle malattie che li potrebbero affliggere.

EVENTI MAGGIO 2019 : Abruzzo – Pescara – Chieti – Teramo

Protagonisti del mese sono, però, senza dubbio anche gli eventi enogastronomici. Dal 16 al 19 arriva al Parco del Castello a l’Aquila la quarta edizione dello Street Food Time, per deliziare tutti i palati, anche i più esigenti, con numerosissime offerte culinarie provenienti da ogni regione d’Italia accompagnate da fiumi di birra artigianale. Quattro giorni di colazioni, pranzi, merende, cene, spuntini della mezzanotte con cibo di strada di altissima qualità nel capoluogo tinto ri rosa in concomitanza col passaggio del Giro d’Italia in Abruzzo. Ricordiamo infatti che la settima tappa della kermesse ciclistica, in programma il 17 maggio, partirà da Vasto per concludersi proprio a L’Aquila. Il 25 e 26, inoltre, torna Cantine Aperte, il più importante evento di promozione dell’enoturismo in Italia. Un percorso che va dall’assaggio dei vini, che potranno essere acquistati direttamente presso le aziende aderenti all’iniziativa, alla scoperta dell’arte della vinificazione e dell’affinamento, passando per degustazioni culinarie con pranzi, cene e merende in cantina o all’aria aperta.

Prosegue la straordinario successo per Luca Argentero, protagonista di É questa la vita che sognavo da bambino?, che sabato 4 fa tappa al Teatro dei Marsi diAvezzano. L’attore racconta in un monologo le storie di grandi personaggi che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere più di una generazione.