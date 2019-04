Eventi Teramo Maggio 2019

In primo piano la Sagra delle Virtù, Cantine Aperte, Teramo Comix e il Festival Internazionale della Bande Musicali a Giulianova

Il mese parte subito forte con la “Sagra delle “Virtù“. La tradizione vuole infatti che il 1° maggio che, in tutto il territorio della provincia di Teramo, si cucinino e condividano le Virtù, un piatto a base di legumi e verdura le cui origini sembra risalgano addirittura ai tempi dell’antica Roma. Per l’occasione le famiglie si riuniscono e spesso accolgono visitatori per far loro assaggiare “la ricetta della casa” mentre in molti ristoranti viene presentato il piatto che rappresenta il vero e proprio passaggio dai rigori dell’inverno alla primavera.

Per quanto riguarda gli altri eventi gastronomici segnaliamo che il 25 e 26, torna Cantine Aperte, il più importante evento di promozione dell’enoturismo in Italia. Un percorso che va dall’assaggio dei vini, che potranno essere acquistati direttamente presso le aziende aderenti all’iniziativa, alla scoperta dell’arte della vinificazione e dell’affinamento, passando per degustazioni culinarie con pranzi, cene e merende in cantina o all’aria aperta.

Dal 10 al 12 nel Campus dell’Università di Teramo si svolge la ventisettesima edizione di Teramo Comix, una tra le più longeve rassegne dedicate a fumetto, disegno, gioco e cosplay. Tre giorni dedicati a letteratura per ragazzi, fumetti e divertimento ma anche da tracorrere tra ospiti, mostre e incontri per addentrarsi in questo affascinante e misterioso mondo. Il tutto completamente gratis.

Passiamo alla musica partendo dalla ventesima edizione del Festival Internazionale delle Bande Musicali, che avrà inizio a Giulianova il giorno 28. Una manifestazione che è cresciuta di anno in anno fino a diventare una delle più importanti del circuito internazionale. Ricordiamo infatti che nelle precedenti edizioni ha ospitato alcune tra le più importanti Bande Militari: dalla Fanfara Carabinieri a Cavallo a quella della Polizia di Stato Italiana passando per quella della Marina Militare e, tra quelle estere, la Bande Militari di Odessa, Estonia e Lituania. Per la concertistica segnaliamo la Rossini Ouvertures al Teatro Comunale di Teramo. I più giovani potranno, invece, applaudire a Sant’Egidio alla Vibrata i rapper Young Signorino e Myss Keta.