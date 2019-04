Eventi Pescara Maggio 2019

In primo piano gli appuntamenti musicali, il Fight Clubbing, l’Expo Security, la Fiera BioBenessere, il Pescara Tango Festival e Timbatumba Summer

Quali sono i principali eventi a Pescara nel mese di maggio? Partiamo dalla musica con i concerti da non perdere. L’11 maggio al Cinema Teatro Massimo The Legend of Morricone con l’Ensemble Simphony Orchestra che si avvicina alla musica di uno dei più grandi compositori musicali dopo importanti collaborazioni nazionali ed internazionali: Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, ecc. Il 4 maggio Diaframma in concerto allo Scumm e nella stessa sera c’è Nathalie a Babilonia mentre il 5 all’Auditorium Flaiano Rezza Mastrella per Verba Manent. Il 24 maggio Tribunale Obhal al Mamiwata.

Per gli amanti dalla kickboxing da non perdere la serata del 4 maggio al Palazzetto Giovanni Paolo II con “Fight Clubbing – World Edition”, il più grande evento di Kickboxing ed MMA del Centro-Sud Italia che torna con la sua 24ma edizione. Sotto gli occhi di personalità del mondo dello spettacolo e dello Sport, come il fighter di UFC Carlo Pedersoli Jr, le star della Kickboxing Armen Petrosyan e Giorgio Petrosyan e il pluricampione del mondo di Muay Thai Fabio Siciliani Nak Muay.

Tra le fiere troviamo l’Expo Security, fiera Adriarica della sicurezza il 16 e 17 maggio così come il 3, 4 e 5 maggio c’è ZAPP! Festival (Zona AutoProduzioni Pescara): un’intera settimana dedicata alle arti visive indipendenti con mostra mercato, esposizioni, workshop, live painting, giochi, talk, musica e tanto altro ancora. Il 25 maggio il Porto Turistico ospiterà la Fiera Bio Benessere 2019, spazio espositivo di oltre 2.200 mq pre-allestiti nel Padiglione. Kermesse salutistica, per proporre e proporsi nell’ambito dei servizi e prodotti naturali, legati alla tradizione, biologici e rivolti ad uno stile di vita sano e sostenibile.

Chiudiamo con due eventi per gli amanti della danza. Per gli amanti del caraibico e non solo dal 24 al 26 maggio c’è ilTimbatuba Summer Festival nel complesso alberghiero del Serena Majestic oltre 80 ore di lezioni con 7 sale in contemporanea con Area Salsa, Bachata, Kizomba e Fitness tutte tenute da artisti internazionali di primo livello tra cui Maykel Fonts (famoso ballerino di ballando sotto le stelle) Fernando Sosa con il gruppo Tropical Gem 3 volte vincitore a Las Vegas. Dal 17 al 19 invece c’è il Pescara Tango Festival con musica dal vivo, show, lezioni tematiche e seminario. Saranno presenti i maestri Joe Corbata y Lucila Cionci, l’orchestra Romantica Milonguera e non mancheranno i djset.