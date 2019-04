Eventi Chieti Maggio 2019

In primo piano la Festa del Perdono a Ortona, la Festa dei Bandaresi a Bucchianico, Francavilla fiori e fragole e Cantine Aperte

A Ortona, da giovedì 4 a lunedì 6, si rinnova l’appuntamento con la Festa del Perdono, una manifestazione che risale al lontano 1479, quando Papa Sisto IV concesse l’indulgenza plenaria ai fedeli in visita alla Cattedrale di San Tommaso Apostolo. In occasione della Festa non mancherà il tradizionale corteo delle Chiavi storico delle Chiavi della Dama d’Argento e arriveranno a Ortona, per dar vita a un concerto del tutto gratuito, Alex Britti ed Enrico Nigiotti.

Il primo si annovera tra i maggiori chitarristi sulla scena nazionale e internazionale; il secondo, in gara al Festival di Sanremo 2019 con il brano Nonno Hollywood, sta calcando i palchi di mezza Italia con il suo il tour teatrale Cenerentola tour. All’ultima edizione della kermessa canora sanremese c’era anche Francesco Renga che venerdì 3 incontrerà i fan al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo, a a San Giovanni Teatino, per firmare le copie del suo nuovo album di inediti “L’altra metà“, in uscita il 19 aprile, che include “Aspetto che torni”, con il quale l’artista si è classificato al quindicesimo posto.

Da domenica 19 torna a Bucchianico una degli appuntamenti più suggestivi in Regione e non solo: la Festa dei Banderesi. Rievoca un evento avvenuto nel XIV secolo quando la cittadina fu minacciata dalla vicina Teate: la leggenda vuole che Sant’Urbano consigliò di far vestire gli uomini con bande colorate e pennacchi di piume per dare l’illusione di una grossa armata. Da più di 700 anni si celebra con la tradizionale sfilata di carri e canestri, cui partecipano attivamente tutte le contrade e i quartieri di Bucchianico..

Per gli eventi enogastronomici segnaliamo la nuova edizione di Francavilla fiori e fragole, che sabato 13 e domenica 14 trasformerà il Lungomare Tosti in un giardino al mare grazie a esposizioni provenienti da tutta. Non mancheranno stand gastronomici presso i quali degustare specialità locali e non, attività sportive, spettacoli, animazione e musica dal vivo per allietare le giornate.

Ricordiamo, inoltre, che il 25 e 26, torna Cantine Aperte, il più importante evento di promozione dell’enoturismo in Italia. Un percorso che va dall’assaggio dei vini, che potranno essere acquistati direttamente presso le aziende aderenti all’iniziativa, alla scoperta dell’arte della vinificazione e dell’affinamento, passando per degustazioni culinarie con pranzi, cene e merende in cantina o all’aria aperta.