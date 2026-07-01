Eventi in Abruzzo nel weekend dal 3 al 5 luglio 2026

REGIONE – Il primo weekend di luglio 2026 porta in Abruzzo un calendario ricchissimo di appuntamenti tra enogastronomia, musica dal vivo, mostre d’arte, rievocazioni storiche e l’avvio ufficiale dei saldi estivi. Un itinerario che attraversa la regione da nord a sud, tra borghi, piazze, altopiani e porti turistici, offrendo un mix di sapori, cultura e spettacolo. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Enogastronomia e Sagre

Prosegue a Sant’Onofrio di Campli la Festa del peperone, con gli stand gastronomici che animano il borgo medievale tra ricette tipiche e atmosfere sotto le stelleA Bivio Campli torna dal 2 al 5 luglio la Sagra delle Fregnacce, con la celebre pasta a sfoglia larga fatta a mano servita nel sugo di carni miste o nella variante bianca con verdure selvatiche, affiancata da formaggio fritto, frittelle e arrosticini. Sabato 4 luglio a Casoli va in scena I Sapori dell’Aventino, una via del gusto animata dai produttori della Valle dell’Aventino con salumi, formaggi e piatti della cucina rurale chietina. Nel Pescarese, dal 3 al 5 luglio, Turrivalignani e la frazione Pescarina ospitano la doppia Sagra della Pizza Fritta e degli Arrosticini, giunta alla 24ª edizione, con pizze fritte dorate e arrosticini cotti sulla canala. Il 3 e 4 luglio a Serramonacesca l’area feste si accende con la Sagra dell’Arrosticino, dedicata al simbolo gastronomico abruzzese ai piedi della Majella. Tra i grandi eventi, dal 4 al 6 luglio, l’altopiano di Piano Roseto ospita la 54ª Fiera della Pastorizia, con mostre ovine, tosatura, mercati di pecorino e la tradizionale pecora alla callara. Chiude il calendario Birriamo 2026 a Castellafiume, festa dedicata alle birre artigianali della Marsica e ai piatti tipici aquilani.

Concerti e Musica dal Vivo

Il weekend musicale si apre venerdì 3 luglio con il Remind Festival alla Fortezza di Civitella del Tronto, con i live di Mille, Gaia Banfi ed ELASI. A Pescara, al Porto Turistico, è previsto il concerto del Sicilia Bedda Tour di Delia all’interno del Terrasound Festival, mentre a Montesilvano parte il Country Rock Summer Festival, tre giorni di musica country rock sulla spiaggia. Sabato 4 luglio il Terrasound ospita il ritorno dei Litfiba con la tappa abruzzese del tour “Quarant’anni di 17 Re”, mentre a Giulianova gli Incognito inaugurano la serata dell’Abbazie Summer Festival con il loro acid jazz britannico. Domenica 5 luglio si chiude con il concerto di Tony Pitony a Pescara, tra elettronica, atmosfere anni ’60 e teatro-canzone.

Mostre d’Arte

A L’Aquila spicca La Visitazione all’Aquila. Raffaello e Pontormo al MuNDA, una delle esposizioni più prestigiose dell’anno. Al MAXXI L’Aquila, Palazzo Ardinghelli ospita Ai Weiwei – Aftershock, con settanta opere del celebre artista cinese. Il 3 luglio inaugura L’Aquila Urban Gallery 2026, percorso diffuso che trasforma le vetrine del centro storico in una galleria contemporanea. A Palazzo ONMI è visitabile Continuità e divergenze (1930-1960), mentre Palazzo Cappa Cappelli accoglie Nanakorobi Yaoki, mostra dedicata alle celebrazioni della Capitale della Cultura. A Palazzo Camponeschi, Dittici Fotografici di Pino Bertelli e Antonio Gasbarrini indaga il tema dell’infanzia negata. A Pescara si chiude il weekend con Il Guercino di d’Annunzio alla Maison des Arts e con TENET – L’Arte dell’Inganno di Francesco Iacovetti al Museo delle Genti d’Abruzzo. All’Imago Museum prosegue Il volto dell’invisibile, dedicata al mistero della Vera Icona di Manoppello.

Rievocazioni e Tradizioni

Il 4 e 5 luglio a Mozzagrogna si svolge la 3ª Rievocazione della Trebbiatura, festa contadina che ripropone gli antichi metodi di lavorazione del grano, accompagnata da piatti tipici e momenti di folklore. Domenica 5 luglio a Pollutri il borgo si anima con l’Infiorata all’uncinetto itinerante, un percorso artistico che decora le vie con composizioni realizzate a mano, seguito da stand gastronomici e musica dal vivo in Piazza Giovanni Paolo I.

Shopping

Sabato 4 luglio 2026 prende ufficialmente il via l’Inizio dei Saldi Estivi in Abruzzo, con aperture straordinarie e promozioni nei principali centri commerciali e nelle vie dello shopping delle città costiere e dell’entroterra.