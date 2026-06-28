Concerti in Abruzzo Luglio 2026: in primo piano La Notte dei Serpenti

REGIONE – L’Abruzzo si prepara a vivere un luglio 2026 di musica senza sosta, con un cartellone che abbraccia ogni genere: dai grandi concerti negli stadi ai festival jazz internazionali, dalle rassegne nei borghi storici ai maxi-eventi sul mare. Un mese che conferma la regione come uno dei poli culturali più vivaci del Centro Italia, capace di attrarre pubblico da tutto il Paese.

Pescara: la capitale musicale dell’estate abruzzese

Pescara si conferma il cuore della scena live grazie ai suoi tre grandi palchi: Stadio Adriatico, Arena del Porto Turistico (Estatica / Zoo Music Fest) e Stadio del Mare, che anche quest’anno ospitano nomi di primo piano della musica italiana e internazionale.

L’8 luglio allo Stadio Adriatico arriva Zucchero Fornaciari con il tour mondiale Overdose d’Amore Gold, una delle date più attese dell’estate. Sul lungomare, il 16 luglio, il pubblico potrà assistere gratuitamente al concerto di Tommaso Paradiso, mentre il 25 luglio lo Stadio del Mare si trasformerà nel grande teatro popolare de La Notte dei Serpenti, lo spettacolo orchestrale ideato dal Maestro Enrico Melozzi che celebra la tradizione musicale abruzzese con ospiti nazionali.

Dal 12 al 19 luglio, Pescara ospita inoltre una delle sue rassegne più prestigiose: Pescara Jazz 2026, con artisti del calibro di Paolo Fresu, Kurt Elling, Hiromi, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere e la Big Band del Conservatorio. Un festival che unisce eleganza, ricerca e contaminazione, tra Auditorium Flaiano e Marina di Pescara.

All’Arena del Porto Turistico non mancano altri appuntamenti pop-rock: i Litfiba (4 luglio), Tony Pitony (5 luglio).

Teramo e provincia: tra prog rock, jazz e abbazie millenarie

La provincia di Teramo punta su una proposta raffinata e internazionale. Dal 23 al 26 luglio, in Piazza Sant’Anna, torna il Moonjune Festival, che porta in Abruzzo giganti del prog e del jazz come PFM, Soft Machine, Gary Husband e Gong.

Grande attesa anche per l’Abbazie Summer Festival 2026, rassegna itinerante tra borghi e siti storici del teramano, che quest’anno ospita due nomi di culto: Pat Metheny e i Wooten Brothers, con il live di Victor Wooten a Cellino Attanasio il 12 luglio.

A Giulianova, il Porto Turistico accoglie due concerti di grande richiamo: Incognito (4 luglio) e Mario Biondi (8 luglio). A Teramo città, invece, il 26 luglio, Piazza Martiri della Libertà farà da cornice al live sinfonico Io… Riccardo Cocciante.

L’Aquila: Cantieri dell’Immaginario nell’anno da Capitale Italiana della Cultura

Nel 2026 L’Aquila vive un anno speciale come Capitale Italiana della Cultura, e il festival I Cantieri dell’Immaginario si estende dal 4 luglio al 6 agosto con una programmazione ricchissima, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

L’inaugurazione è affidata a Roberto Bolle and Friends, mentre la Scalinata di San Bernardino ospita alcuni dei concerti più attesi del mese: Giovanni Allevi (7 e 8 luglio), Gaetano Curreri (9 luglio), Mr. Rain (16 luglio) ed Ermal Meta, protagonista del grande evento di chiusura il 6 agosto. Nel cartellone figura anche Arisa (28 luglio).

Sul fronte sinfonico e jazz spiccano la prima assoluta della Missa pro Pace di Nicola Piovani (18 luglio), il concerto di Stefano Bollani, il progetto scientifico-musicale Il Cosmo oltre l’Immaginazione con Fabrizio Bosso (14 luglio) e la serata Colossal Time dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (15 luglio). Da segnalare anche Lucio Battisti… Emozioni! a Tione degli Abruzzi il 19 luglio, con la voce recitante di Cesare Bocci.

Chieti e provincia: musical e grandi produzioni

A Lanciano, nel Parco di Villa delle Rose, il 30 e 31 luglio (con replica il 1° agosto) arriva il musical dei record Notre Dame de Paris, una delle produzioni più amate dal pubblico italiano.

Shock Wave Festival 2026: tre giorni di musica sul mare

Sul Lungomare Tosti, lo Shock Wave Festival porta a Francavilla al Mare tre serate ad alto tasso di energia: Frah Quintale + Maria Antonietta & Colombre (17 luglio), Caparezza (18 luglio), attesissimo ritorno live; Gemitaiz (19 luglio), per una chiusura dedicata al rap italiano

Un festival giovane, urbano, che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama estivo nazionale.