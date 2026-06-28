Sagre di Luglio 2026 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

REGIONE – Luglio 2026 in Abruzzo promette di essere un mese carico di sapori autentici, tradizioni vivaci e piccoli borghi in festa. Dalle montagne alle colline, fino alle coste, la regione si veste a festa con una serie di sagre che celebrano la cucina locale, il vino, l’arte e la convivialità. Di seguito alcune delle sagre de mese ma ce ne saranno molte altre, altrettanto ricche di sapori, tradizioni e sorprese da scoprire. Per questo vi ricordiamo di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

A inaugurare il calendario è la Festa del Peperone di Campli, in programma dal 1° al 5 luglio, con gli stand gastronomici che animano il borgo medievale tra ricette tipiche e atmosfere sotto le stelle. Subito dopo, dal 2 al 5 luglio, il vicino Bivio di Campli ospita la Sagra delle Fregnacce, uno degli eventi più attesi dedicati alla pasta all’uovo abruzzese condita con sughi ricchi e tradizionali. Nel pescarese, Serramonacesca accende le fornacelle per la Sagra dell’Arrosticino, mentre a Turrivalignani, dal 3 al 5 luglio, torna la Sagra della Pizza Fritta e Arrosticini, con i tradizionali bracieri a canalina e la fragrante pizza fritta locale.

Il primo weekend di luglio porta anche la storica Fiera della Pastorizia di Piano Roseto, un viaggio tra formaggi pecorini, antichi mestieri e tradizioni pastorali. Dal 6 al 12 luglio riflettori puntati su Campovalano, dove torna la Sagra del Tartufo, una settimana intera dedicata allo scorzone estivo, protagonista di primi piatti, carni e specialità locali. A Prezza, il 10 e 11 luglio, la Sagra dell’Aglio Rosso di Sulmona mette in risalto l’aroma unico del prodotto simbolo della Valle Peligna.Dall’8 al 12 luglio l’arte incontra la birra artigianale con Pinta tra i Dipinti, percorso itinerante tra vicoli e degustazioni, mentre Corropoli ospita dal 10 al 12 luglio la Sagra della Birra Artigianale, con i migliori birrifici indipendenti abruzzesi. Chiude la prima metà del mese Spontanea Abruzzo Summer, evento dedicato ai vini naturali e all’agricoltura sostenibile.

La seconda parte di luglio si concentra sui prodotti identitari dell’entroterra. Nel territorio di Sulmona, il terzo weekend del mese è dedicato alla Sagra del Baccalà e dell’Aglio Rosso, un appuntamento che valorizza uno dei PAT più rappresentativi della Valle Peligna. Nel Vastese, l’ultima settimana di luglio è il momento delle Sagre della Ventricina, celebrazione del celebre insaccato nobile tagliato a punta di coltello e aromatizzato al peperone dolce.

Dal 16 al 19 luglio, e poi dal 24 al 27, Colledara ospita la Sagra della Frittella Ornanese, un tuffo nella cucina povera medievale con le grandi frittelle dorate preparate secondo le ricette tramandate dalle donne del borgo. Chiude il mese la Sagra del Baccalà di Sant’Omero, dal 20 al 26 luglio, una delle rassegne più longeve del teramano, dedicata a uno degli ingredienti più amati della tradizione locale.

Luglio si conferma così uno dei mesi più ricchi dell’estate abruzzese, un viaggio continuo tra sapori autentici, storia e convivialità che attraversa l’intero territorio regionale.