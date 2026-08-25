Eventi in Abruzzo nel weekend dal 28 al 30 agosto 2026

REGIONE – Il weekend del 28, 29 e 30 agosto 2026 porta in Abruzzo un calendario ricchissimo di eventi, tra sagre, concerti, festival culturali e grandi mostre che animano borghi, città d’arte e località costiere. Dalle celebrazioni solenni della Perdonanza Celestiniana all’Aquila ai grandi live del Marea Festival sul lungomare di Montesilvano, passando per le sagre storiche del teramano e le rassegne artistiche di Pescara e Roseto, la regione si prepara a tre giorni intensi in cui tradizioni, musica, gastronomia e cultura si intrecciano in un unico itinerario diffuso. Un fine settimana ideale per scoprire l’Abruzzo attraverso i suoi luoghi, i suoi sapori e i suoi protagonisti, con appuntamenti che parlano a pubblici diversi e trasformano l’intero territorio in un grande palcoscenico estivo.. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma e per i dettagli di tutte le inizative.

Sagre e sapori del territorio

L’ultimo weekend di agosto porta in Abruzzo una serie di appuntamenti gastronomici che animano borghi, piazze e quartieri storici con profumi, ricette antiche e specialità locali. Nel teramano, Montegualtieri ospita l’11ª Sagra della Pappardella al Sugo di Papera, un appuntamento che richiama ogni anno centinaia di appassionati della cucina rurale. A Faieto di Cortino torna la Sagra della Scrippella all’Olio, mentre Civitella del Tronto propone la Sagra delle Ceppe Civitellesi, dedicata a uno dei formati di pasta più identitari del territorio.

Il fine settimana è ricco anche di eventi che uniscono gastronomia e cultura. A Pescara, dal 27 al 31 agosto, si svolge l’11º Fermenti d’Abruzzo, festival dedicato alle birre artigianali e ai prodotti locali, mentre a Guardiagrele il Papì Beer Fest porta nel cuore della Maiella degustazioni, musica e birrifici da tutta Italia.

Tra il 28 e il 30 agosto, Villa Maggiore (Montorio al Vomano) ospita la 1ª Sagra della Salsiccia, un debutto che punta a valorizzare uno dei simboli della cucina abruzzese. Sabato 29 agosto, Gessopalena propone Gessi Divini, evento che unisce vino, territorio e prodotti tipici, mentre Bussi sul Tirino accoglie la terza edizione di Enotirino, dedicata alle eccellenze enologiche della valle.

Chiude il weekend la storica Sagra della Patata di Barisciano, giunta alla sua 43ª edizione, un appuntamento che celebra uno dei prodotti più rappresentativi dell’altopiano aquilano con ricette tradizionali, degustazioni e momenti di festa. Da non dimenticare che nel fine settimana torna a Teramo l’Abruzzo Irish Festival, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione.

Concerti e Musica dal vivo

Il venerdì si apre con uno degli eventi più suggestivi: il Festival dei Popoli Europei nell’area archeologica di Peltuinum, a Prata d’Ansidonia, dove Benji & Fede inaugureranno la serata alle 19:00 con un set acustico al tramonto, seguiti dalla voce nu-soul di Serena Brancale alle 21:00 e dal dj internazionale Molella alle 23:00. A Teramo, il Suburbiae Fest ospita i Bull Brigade, mentre sul Lungomare Aldo Moro di Montesilvano il Marea Festival propone uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: Salmo, che chiuderà il suo tour estivo con uno show ad alto impatto, preceduto dall’opening act di Sayf.

Il sabato continua con una serie di appuntamenti distribuiti tra costa e entroterra. In Piazza Arcobaleno ad Antrosano di Avezzano arriva Marina Rei, mentre a Roseto degli Abruzzi, in Piazza Filippone Thaulero, sarà protagonista Francesca Michielin, una delle voci più amate del pop italiano contemporaneo. A Scurcola Marsicana, in Piazza Risorgimento, si esibirà Leo Gassmann. Sul Lungomare Aldo Moro di Montesilvano, il Marea Festival prosegue con la tappa dei Negramaro, impegnati nel tour “Una Storia Ancora Semplice Live 2026”.

La domenica chiude il weekend con altri due appuntamenti di grande richiamo. A Francavilla al Mare, nell’ambito del Festival Dannunziano, si esibirà Fred De Palma, protagonista della scena urban italiana. A San Benedetto dei Marsi, in Piazza Risorgimento, arriveranno invece The Kolors, reduci dai successi radiofonici e dai palchi dei principali festival estivi. Sul Lungomare di Montesilvano, il Marea Festival conclude la sua tre giorni con Alfa, il giovane cantautore genovese che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e classifiche. I Pooh franno tappa al parco Villa delle Rose a Lanciano.

Grandi eventi e Festival

A L’Aquila la Perdonanza Celestiniana vive il suo momento più solenne venerdì 28 agosto, quando il Corteo della Bolla attraverserà il centro storico per raggiungere la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, cuore del patrimonio UNESCO cittadino. La serata e il fine settimana proseguiranno con spettacoli e concerti tra il Teatro del Perdono e la Scalinata di San Bernardino. A Pescara, il Festival Dannunziano entrerà nel vivo sabato 29 e domenica 30 agosto con mostre, sfilate di auto d’epoca e l’evento “Manthonè District Diorama Festival”, animando l’Aurum e Pescara Vecchia con un programma che celebra il Vate attraverso arte, spettacolo e cultura.

Mostre d’Arte

Nel fine settimana della Perdonanza Celestiniana, L’Aquila offre un itinerario espositivo di altissimo livello che accompagna il momento più solenne del patrimonio UNESCO cittadino. Venerdì 28 agosto, mentre il Corteo della Bolla raggiunge la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, la città si anima con mostre di grande rilievo: al MAXXI L’Aquila prosegue Ai Weiwei: Aftershock, un percorso che intreccia memoria personale e riflessione sul sisma; a Palazzo Benedetti si chiude la retrospettiva dedicata a Lea Contestabile, un viaggio di cinquant’anni tra identità e poesia; al Monastero di San Basilio prende forma l’omaggio a Ennio Di Vincenzo con Un labirintico segno antagonista; mentre all’Ex Palazzo ONMI l’esposizione Ecosistema Culturale – Opera Demopratica racconta l’evoluzione dell’architettura del Novecento. Anche la costa abruzzese si accende di arte: a Pescara, con l’apertura del Festival Dannunziano 2026, l’Aurum inaugura d’Annunzio, i francobolli e le caricature, mentre il Museo dell’Ottocento, il Museo Paparella Treccia e la Casa Natale del Vate propongono iniziative coordinate, tra cui l’evento serale Una Notte, Un Museo. All’Imago Museum arrivano Cenacoli e Pittura e Il Volto dell’Invisibile, due mostre che dialogano tra ricerca artistica e sacro. A Roseto degli Abruzzi, infine, Villa in Arte RdA ospita una straordinaria esposizione che mette in relazione i maestri italiani del Novecento, da Modigliani a De Chirico, con la Pop Art americana di Warhol e Kostabi, offrendo un panorama culturale ricchissimo per tutto il weekend.