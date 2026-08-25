Azzurro – Storie di Mare: Beppe Convertini in Abruzzo sabato 29 agosto su Rai 1

PESCARA – “Azzurro – Storie di Mare” torna su Rai 1 sabato 29 agosto alle 11.25, con una nuova puntata che porta Beppe Convertini in viaggio attraverso l’Abruzzo, tra Bandiera Blu, pescatori, borghi, tradizioni e sapori. Dopo il successo dell’appuntamento pugliese – seguito da 1.139.000 spettatori e capace di raggiungere il 18,2% di share – il programma riparte da Pescara per raccontare una regione che vive il mare come identità, lavoro e cultura.

A Pescara ad accogliere la trasmissione è il sindaco Carlo Masci, che rinnova il benvenuto a Convertini e alla squadra di Azzurro per il terzo anno consecutivo. Le telecamere entrano nel dietro le quinte della Bandiera Blu 2026, seguendo i tecnici di ARPA Abruzzo durante i monitoraggi delle acque di balneazione: prelievi, analisi, controlli costanti che garantiscono gli standard ambientali della costa pescarese. Un lavoro poco visibile, ma essenziale per mantenere la qualità del mare e delle spiagge.

Il racconto si sposta poi nella città, tra lungomare, nuovi spazi verdi e interventi di architettura contemporanea, fino al Colle del Telegrafo, dove paesaggio e archeologia si incontrano. Non manca il riferimento a Gabriele d’Annunzio, con la Stele Dannunziana e la Pineta Dannunziana, luoghi simbolo della memoria culturale cittadina. Sulla spiaggia del Lido Tramontana, una grande tavola imbandita celebra la cucina abruzzese, in quell’incontro tra mare e terra che definisce la gastronomia regionale.

Da Pescara la rotta scende lungo la Costa dei Trabocchi, dove Convertini sale sulle antiche macchine da pesca sospese sull’acqua e incontra i pescatori che ne custodiscono la storia. Le loro testimonianze restituiscono un mondo fatto di fatica, stagioni, cambiamenti e memoria, un patrimonio umano che continua a vivere nei gesti tramandati nel tempo.

Il viaggio prosegue a Ortona, con il Castello Aragonese affacciato sull’Adriatico. Qui la puntata si apre alle tradizioni popolari grazie a UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, presieduta da Antonino La Spina, e alle Pro Loco del territorio. Feste patronali, riti religiosi, sagre e manifestazioni diventano il filo che unisce comunità e generazioni, custodito dal lavoro dei volontari.

La tappa successiva è Pineto, alla Masseria della Madonna, dove Convertini incontra Francesco Marcacci e la storia della sua famiglia: un racconto di emigrazione, appartenenza e ritorno. Dopo generazioni vissute in Venezuela, la famiglia ha scelto di tornare in Abruzzo e costruire qui un nuovo progetto di vita, trasformando il legame con la terra in impresa agricola tra vigneti e uliveti.

“Azzurro” apre poi una finestra in Sardegna, ad Arborea, entrando nel mondo della cooperazione agricola. La trasmissione visita la Cooperativa Produttori Arborea, che riunisce soci e comparti diversi: dal mangimificio Meridoro alla filiera bovina Rossopregio, fino alle produzioni ortofrutticole di Primoverde. Anche qui il mare torna protagonista, con il racconto di un pescatore sardo che descrive un mestiere fatto di esperienza e rispetto per l’acqua.

La rotta torna quindi in Abruzzo, a Sant’Omero, dove la cucina popolare incontra la festa nella tradizionale Sagra del Baccalà. Prima del finale a Tortoreto, il viaggio fa tappa ad Altamura, dedicando un segmento al celebre pane di Altamura, grazie all’incontro con PanBiscò della famiglia Picerno: una storia che racconta il grano, gli impasti e la cultura della panificazione tramandata da generazioni.

Il viaggio si chiude a Tortoreto, tra lungomare e borgo antico, dove i figuranti del Palio dei Baroni trasformano le ultime immagini in una festa medievale di tamburi, bandiere e costumi.

Il filo conduttore resta quello che definisce “Azzurro – Storie di Mare”: partire dai luoghi per arrivare alle persone. Il mare di Pescara, i pescatori dei trabocchi, la famiglia tornata dal Venezuela, la cooperazione agricola sarda, il pane di Altamura e le tradizioni dei borghi diventano capitoli di un unico racconto dell’Italia.

Il pubblico continua a premiare il programma, confermando il rapporto consolidato tra Convertini e gli spettatori del daytime di Rai 1, guidato dal direttore Angelo Mellone. Intanto il conduttore si prepara alla nuova stagione di Unomattina in famiglia, in onda dalla seconda settimana di settembre.

“Azzurro – Storie di Mare” è scritto da Erika Mariniello, Simona Cangelosi, Beppe Convertini e Paolo Chiparo, con la cura editoriale di Barbara Calabresi per TV Press Star’s Management e Maria Russo per Rai. La regia è di Antonio Siciliano, sotto la supervisione del direttore di produzione Ivan Giampietro, con l’organizzazione di Venus Entertainment e Astro Group.