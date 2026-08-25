Penelope a Mare miglior beach club d’Abruzzo nella Guida d’Italia 2026

MILANO – Penelope a Mare si conferma il miglior beach club dell’Abruzzo nell’edizione 2026 della Guida ai migliori beach club d’Italia, il progetto editoriale ideato dal giornalista Andrea Guolo e dall’attrice e scrittrice Tiziana Di Masi, pubblicato da Morellini Editore. La guida, unica nel panorama nazionale e giunta al terzo anno consecutivo, seleziona poco più di 300 top beach club italiani, includendo da quest’anno anche gli stabilimenti di lago.

Lo stabilimento balneare di Pescara consolida così la propria leadership in una regione ben rappresentata: sono 16 gli stabilimenti abruzzesi presenti nella guida, a conferma della vivacità e della qualità dell’offerta regionale. Accanto al vincitore assoluto, la Guida 2026 assegna tre premi speciali che fotografano le eccellenze del territorio.

Nella categoria dedicata alla ristorazione, il Cà Maiol Award – Best beach restaurant 2026 va a Bolla Mare di Roseto degli Abruzzi, riconosciuto per la qualità gastronomica e l’innovazione dell’offerta. Il premio San Greg by Feudi di San Gregorio Award per il miglior design viene assegnato a Cibivacco Frontemare di Giulianova, mentre Loasi di Silvi Marina conquista l’Audit People Award come miglior beach club per qualità e sostenibilità, grazie alle politiche ambientali attuate negli ultimi anni.

La Guida ai migliori beach club d’Italia 2026 rappresenta un progetto editoriale unico nel suo genere, capace di colmare un vuoto nel settore turistico estivo, dove i beach club hanno assunto un ruolo sempre più centrale. Attorno alla guida è nato un ecosistema multimediale che comprende il sito italianbeach.club, la app Italianbeach, i canali social dedicati e il podcast Beach Advisor realizzato con Loquis.

«Questa guida è una selezione delle migliori strutture italiane», spiegano gli autori. «I beach club sono diventati vere e proprie destinazioni, al pari degli hotel di prestigio e dei locali iconici delle località balneari. L’offerta è in forte evoluzione, anche in seguito all’applicazione della direttiva Bolkestein in alcune regioni. Crediamo che il bello debba ancora arrivare».

Gli autori

Andrea Guolo, giornalista professionista, firma di Milano Finanza, Vogue Italia e diverse altre testate italiane e internazionali. È ideatore e fondatore di italianwinetour.info, sito di riferimento per l’enoturismo.

Tiziana Di Masi, attrice teatrale di primo piano nel panorama del teatro civile, scrittrice e blogger/influencer di pasticceria con il suo alter ego La Signora in Dolce. È una delle 100 donne Forbes 2024.