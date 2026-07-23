Sagre di Agosto 2026 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

REGIONE – L’Abruzzo ad agosto diventa una regione in festa, attraversata da profumi di brace, ricette antiche, prodotti della terra e degustazioni che animano borghi, piazze e lungomari. Di seguito alcune delle sagre de mese ma ce ne saranno molte altre, altrettanto ricche di sapori, tradizioni e sorprese da scoprire. Per questo vi ricordiamo di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Il mese si apre con un susseguirsi di appuntamenti che raccontano l’identità gastronomica del territorio, a partire dalla Sagra della Costina di Castelnuovo Vomano, in programma dal 30 luglio al 2 agosto, che introduce i sapori rustici della cucina locale. Nelle stesse giornate, Penna Sant’Andrea celebra la tradizionale Frittella Pennese, mentre Controguerra ospita la sua storica rassegna dedicata ai prodotti della Val Vibrata, attiva dal 28 luglio al 2 agosto.

Il primo weekend di agosto è un vero concentrato di tradizioni: Collecorvino propone la Sagra pipindune e ove dal 1 al 4 agosto, omaggio a peperoni e uova, mentre Floriano di Sopra e la provincia dell’Aquila accendono i riflettori sulla Sagra del Timballo, uno dei piatti simbolo della cucina abruzzese. A Fara Filiorum Petri, il 1 e 2 agosto, la Fara Cipollara celebra la cipolla locale, mentre Corropoli, dal 2 al 6 agosto, dedica cinque giorni ai Piatti Tipici accompagnati da una mostra mercato dell’artigianato. Non mancano gli eventi dedicati ai prodotti più pregiati: Scoppito ospita fino al 2 agosto la Sagra del Tartufo, mentre Montepagano chiude la sua Mostra dei Vini, appuntamento che richiama appassionati ed esperti.

Tra i primi piatti protagonisti dell’estate spicca il Maccheroncino di Saragolla, celebrato dal 2 all’8 agosto, mentre la seconda domenica del mese Castelvecchio rinnova la tradizione della Sagra della Cicerchia, legume antico tornato al centro della cucina contadina. A Montesilvano, la Sagra Mari e Monti porta sul lungomare un incontro perfetto tra pesce fresco e arrosticini, mentre Castellalto dedica la prima metà di agosto al suo Festival delle Birre Artigianali, evento che anticipa il grande appuntamento brassicolo di fine mese: Fermenti d’Abruzzo, in programma dal 27 al 31 agosto a Pescara.

Il Ferragosto abruzzese ha un protagonista indiscusso: la Sagra dell’Agnello alla Brace di Roccaspinalveti, che il 15 agosto 2026 celebra la sua 48ª edizione, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell’estate. Pochi giorni dopo, dal 18 al 23 agosto, Campli ospita la storica Sagra della Porchetta Italica, considerata la più antica della regione e capace di richiamare migliaia di visitatori. Nello stesso periodo, Altino accende i riflettori sul Palio culinario delle contrade, dove il celebre peperone dolce locale diventa protagonista di ricette tradizionali e sfide gastronomiche. A Opi, il 21 e 22 agosto, la Sagra degli Gnocchi arricchisce ulteriormente il calendario.

Atri, nei primi giorni di agosto, trasforma il suo centro storico in un percorso enogastronomico con Atri a Tavola, mentre la Costa dei Trabocchi celebra la Pizza Scima, preparazione non lievitata che racconta la storia rurale del territorio. A completare il quadro estivo c’è il Rustell Festival, rassegna itinerante dedicata al vero arrosticino abruzzese, simbolo assoluto della convivialità regionale.

Agosto 2026 si conferma così un mese straordinario per scoprire l’Abruzzo attraverso le sue sagre: un viaggio continuo, senza pause né confini tematici, dove ogni borgo diventa custode di un sapore, una storia, una tradizione che si rinnova anno dopo anno.