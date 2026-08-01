Concerti in Abruzzo Agosto 2026: tutti gli eventi musicali del mese

REGIONE – Agosto 2026 si conferma uno dei mesi più ricchi di musica live in Abruzzo, con un calendario che attraversa l’intera regione e porta sul palco artisti italiani e internazionali. Dai grandi nomi del pop alle voci storiche della canzone d’autore, passando per festival, fiere e appuntamenti gratuiti nelle piazze, il cartellone offre un viaggio sonoro che unisce costa e entroterra, borghi e città, tradizione e contemporaneità.

La prima parte del mese si apre con due concerti di richiamo: Luca Carboni (1) a Pescara, Sal Da Vinci (1)a Francavilla. A seguire, il 2 agosto, Pescara ospita Emma Marrone, mentre a Cupello arrivano gli Zero Assoluto. Il 3 agosto è la volta di Madame sul lungomare pescarese e di Rkomi a L’Aquila, confermando la vocazione regionale per la musica giovane e contemporanea.

Il 5 agosto Pescara accoglie Marco Masini, mentre Roseto si prepara al live dei Tiromancino. Il 7 agosto è una giornata particolarmente intensa: Levante a Roseto, Donatella Rettore a Vasto, Eugenio Finardi a Montesilvano e DJ Prezioso a San Benedetto dei Marsi. L’8 agosto Montesilvano raddoppia con Stadio e Sergio Caputo, mentre il 10 agosto torna ad Atri Enrico Ruggeri.

La settimana successiva porta in Abruzzo alcuni degli eventi più attesi dell’estate. Il 12 agosto Montesilvano ospita Jovanotti, uno dei grandi show live del 2026. Il Ferragosto vede protagonista Irene Grandi a Montesilvano con il suo Fiera di Me Tour, mentre Tortoreto accoglie Gaia per il Summer Live 2026 alla Rotonda Carducci.

Dal 16 agosto in poi, il calendario si infittisce ulteriormente. A Capistrello arriva Sarah Toscano per la Festa di San Rocco, mentre a Spoltore si esibisce Amii Stewart. Vasto Marina ospita Joan Thiele Il 17 agosto Rocca San Giovanni accoglie Nada, mentre Francavilla si riempie per il concerto dei The Kolors.

Il 18 agosto è una delle giornate più ricche: Francesco Renga a Montelapiano, Fred De Palma a Notaresco, Tony Hadley al Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo e Le Vibrazioni ad Atessa. Il festival di Tagliacozzo prosegue il 19 agosto con De André canta De André, mentre a Città Sant’Angelo arriva Cristiano Malgioglio.

Il 21 agosto Rocca di Mezzo ospita Bianca Atzei, seguito il 22 agosto dal ritorno di Fred De Palma a Luco dei Marsi. Il 23 agosto è una vera maratona musicale: Fausto Leali a Sulmona e a Carsoli, Mannarino ad Aielli Stazione, Le Vibrazioni di nuovo a Luco dei Marsi e Mr Rain a Francavilla al Mare.

Il 24 agosto Enrico Ruggeri torna in Abruzzo per la Festa della Madonna del Remo a Villa San Vincenzo. Il 25 agosto è la volta di due appuntamenti a pagamento: Geolier a LAquila, al Teatro del Perdono di Collemaggio, e Tosca ai Giardini d’Avalos di Vasto.

Il 26 agosto i Nomadi suonano a Caldari di Ortona, mentre il 27 agosto Lanciano ospita Il Volo al Parco Villa delle Rose e Montesilvano accoglie Samurai Jay sul lungomare. Il 28 agosto, sempre a Montesilvano, arrivano Salmo + Sayf, mentre il 29 agosto il Marea Festival porta sul palco i Negramaro. Nella stessa giornata si esibiscono Marina Rei ad Antrosano e Francesca Michielin a Roseto degli Abruzzi.

Il gran finale del mese è affidato a due nomi storici: il 30 agosto Pooh tornano a Lanciano, mentre Alfa chiude la stagione dei concerti a Montesilvano.