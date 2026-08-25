PNALM, presentato il Bilancio Sociale e nominato il Commissario straordinario

ROCCA DI MEZZO – Questa mattina si è svolta l’ultima seduta del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nominato il 13 febbraio 2021. Un passaggio istituzionale significativo, che ha offerto anche l’occasione per presentare ai Consiglieri il Bilancio Sociale dell’Ente, documento che raccoglie in modo organico attività, risultati e valore generato dal Parco negli ultimi anni.

Il Bilancio Sociale è stato illustrato anche al personale e, nelle prossime settimane, sarà disponibile in formato cartaceo nei Centri Visita e consultabile online sul sito istituzionale del Parco. Uno strumento di trasparenza e comunicazione che racconta l’impatto delle politiche ambientali, della gestione delle aree protette e delle iniziative di conservazione della biodiversità.

Da domani si apre una nuova fase amministrativa: Giovanni Cannata, fino a oggi Presidente del Parco, assumerà ufficialmente l’incarico di Commissario straordinario, garantendo continuità istituzionale e operativa fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. Il decreto di nomina è stato adottato il 10 agosto 2026 e segna l’avvio di un periodo di transizione che non interromperà le attività dell’Ente, né le funzioni strategiche legate alla tutela del territorio, alla gestione delle risorse naturali e alla promozione delle comunità locali.

Il Parco assicura che tutte le iniziative, i progetti e i servizi proseguiranno regolarmente, in attesa del rinnovo degli organi di governo.