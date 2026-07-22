Eventi in Abruzzo nel weekend dal 24 al 26 luglio 2026

REGIONE – Il fine settimana del 24, 25 e 26 luglio 2026 porta in Abruzzo uno dei calendari più ricchi dell’estate, con sagre storiche, concerti, rievocazioni, mostre d’arte e appuntamenti sportivi che animano borghi, città e località costiere. Dai sapori autentici delle feste popolari del teramano e del chietino ai grandi live che accendono L’Aquila, Pescara e Teramo, passando per la maestosità della Giostra Cavalleresca di Sulmona, le competizioni nazionali di skiroll nell’Alto Sangro e le rassegne culturali che trasformano Castelbasso, Ripattoni, Francavilla al Mare e Pescara in poli artistici di rilievo, il territorio si prepara a tre giorni intensi e partecipati.. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e sapori del territorio

Nel teramano spicca la Sagra del Baccalà di Sant’Omero, giunta alla sua 45ª edizione, dove il celebre piatto della tradizione viene proposto in numerose varianti accompagnate dai vini locali, tra stand aperti anche a pranzo, musica dal vivo e spettacoli serali. Sempre nel territorio teramano, a Canzano, Tacchinando by Night – Sagra del Tacchino alla Canzanese celebra una delle ricette più iconiche della provincia, con serate all’aperto dedicate alla degustazione del tacchino servito freddo con la sua gelatina, tra intrattenimento e musica. Nel chietino, a Casalincontrada, la Sagra della Marrocca rende omaggio alla pagnotta di mais con pannocchie bollite o arrostite sulla brace, in un percorso che si snoda tra vicoli e piazze animati da spettacoli folcloristici. A Cologna Paese torna la Sagra de Lu Stennmass, che porta in tavola primi piatti fatti in casa, carni alla brace, arrosticini e dolci tipici, accompagnati da concerti e complessi musicali. A Scapriano, la Sagra del Calzone rinnova una tradizione rionale dedicata ai calzoni fritti o al forno farciti secondo le ricette teramane, con spettacoli teatrali e balli di gruppo. La provincia di Teramo ospita anche la Sagra dei Cingoli Cellinesi, dedicata alla pasta lavorata a mano e condita con sughi tradizionali, affiancata da arrosticini e prodotti della valle del Vomano. Lungo la costa teatina, a Francavilla al mare, la Sagra di Sagne e Ceci propone uno dei piatti più rappresentativi della cucina abruzzese, in serate di musica e intrattenimento vicino al mare. A completare il quadro, il calendario si arricchisce con il Pasta Fest di Scoppito, tre giorni dedicati ai primi piatti della tradizione; la Sagra delle Pallotte Cace e Ove a Santa Maria Imbaro, che celebra le storiche polpette di pane e formaggio al sugo; la suggestiva Via delle Cantine a Rocca di Botte, un percorso di degustazione tra i vicoli del centro storico; e la Sagra della Frittella Ornanese a Ornano Grande, dove frittelle salate farcite, arrosticini e piatti locali animano quattro giornate di festa. A Forcelle di Tornimparte torna la Festa del Contadino, giunta all’edizione numero tredici, a Raiano la Sagra del fagiolo.

Concerti e Musica dal vivo

A L’Aquila, il Festival Regionale del Sociale “Insieme” torna a riempire il Parco del Castello con tre giornate di incontri, stand del Terzo Settore e musica dal vivo. Il programma propone due serate molto attese: venerdì 24 luglio, alle 21:30, saliranno sul palco gli Eiffel 65, pronti a riportare il pubblico nelle atmosfere dance che hanno segnato gli anni Duemila; sabato 25 luglio, sempre alle 21:30, sarà invece la volta di Leo Gassmann, che presenterà i brani del suo repertorio pop in un live gratuito e aperto a tutti. Il festival si conferma così uno degli appuntamenti più inclusivi dell’estate aquilana, capace di unire musica, socialità e partecipazione.

A Pescara, sabato 25 luglio, il lungomare si prepara ad accogliere La Notte dei Serpenti, il grande concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi. L’evento, a ingresso libero, celebra la tradizione musicale abruzzese attraverso arrangiamenti contemporanei che mescolano folk, musica popolare e sonorità pop/rock. Sul palco si alternano ospiti del panorama nazionale, dando vita a uno spettacolo che negli anni è diventato un simbolo identitario della città e dell’intera regione.

Il weekend musicale si chiude a Teramo, dove domenica 26 luglio Riccardo Cocciante porterà in Piazza Martiri della Libertà una tappa del suo tour estivo. Il cantautore proporrà i brani più celebri del suo repertorio, dalle composizioni che hanno segnato la storia della musica italiana alle melodie che continuano a emozionare generazioni diverse.

Rievocazioni, spettacoli e sport

A Sulmona torna la Giostra Cavalleresca, uno degli eventi più iconici del territorio peligno. Sabato 25 e domenica 26 luglio Piazza Maggiore si riempie di colori, costumi e atmosfere rinascimentali grazie al maestoso corteo storico che precede le tradizionali sfide a cavallo tra borghi e sestieri. La manifestazione, che affonda le radici nella storia cittadina, continua a essere un simbolo di identità e partecipazione, con migliaia di spettatori che ogni anno assistono alle gare e alla rievocazione in abiti d’epoca.

Nell’Alto Sangro, Castel di Sangro ospita nello stesso weekend il Campionato Italiano Skiroll Sprint & Coppa Italia, appuntamento sportivo di rilevanza nazionale che richiama atleti e appassionati da tutto il Paese. Le gare del 25 e 26 luglio trasformano le vie del centro in un circuito dinamico, dove velocità, tecnica e preparazione atletica si fondono in una disciplina che negli ultimi anni ha conquistato sempre più pubblico. Un evento che valorizza il territorio montano e la sua vocazione sportiva.

A L’Aquila, la cultura torna protagonista con I Cantieri dell’Immaginario, la rassegna estiva che anima la scenografica scalinata di San Bernardino. Venerdì 24 luglio è in programma lo spettacolo musicale L’Uomo Sbagliato, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, mentre domenica 26 luglio la scena sarà dedicata alla rappresentazione Si ride a crepa favole, Pierino, che unisce teatro e comicità in un contesto unico.

Completa il panorama culturale la quarta edizione del Jacovella da Celano Film festival, in programma sabato 25 al castello Piccolomini, con direzione artistica di Corrado Oddi e conduzione di Luca Ward. Un festival che vuole valorizzare cortometraggi dedicati a donne e uomini che, con il loro esempio, hanno lasciato un segno nella società, nella cultura, nella scienza e nelle arti

Mostre d’Arte

L’Aquila e la sua provincia si confermano cuore pulsante della cultura abruzzese con un’offerta espositiva di grande rilievo: al MuNDA, nel Castello Cinquecentesco, il dialogo straordinario tra Raffaello e Pontormo nella Visitazione rappresenta uno degli eventi più prestigiosi della stagione, mentre il MAXXI L’Aquila ospita Aftershock, l’ampia retrospettiva dedicata ad Ai Weiwei, tra i più influenti artisti contemporanei. A Palazzo ONMI prende forma Continuità e Divergenze (1930–1960), un percorso che racconta l’evoluzione dell’architettura e dei paesaggi urbani abruzzesi del Novecento, mentre Palazzo Camponeschi accoglie CONTAMINAZIONI – Contro la guerra, la mostra fotografica d’impegno civile con gli scatti di Pino Bertelli e Antonio Gasbarrini. Anche la provincia di Teramo propone appuntamenti di rilievo: dal 25 luglio Castelbasso inaugura la stagione culturale con Castelbasso Borgo della Cultura, ospitando il Progetto Genesi e le sculture di Pascale Marthine Tayou nei palazzi storici del borgo medievale; a Ripattoni di Bellante, fino al 26 luglio, Ripattoni Arte trasforma l’intero centro storico in una galleria a cielo aperto, confermando la forza di una rassegna che da anni valorizza l’arte contemporanea. Nel chietino e nel pescarese, la tradizione espositiva si rinnova con il 77° Premio Michetti, inaugurato il 25 luglio al MuMi di Francavilla al Mare, storica mostra-concorso dedicata all’arte contemporanea, mentre l’Imago Museum di Pescara presenta Il Volto dell’Invisibile, un percorso affascinante dedicato all’iconografia e al mistero della Vera Icona. Un insieme di eventi che racconta la vitalità culturale dell’Abruzzo, capace di offrire un’estate ricca di arte, storia e grandi protagonisti della scena internazionale.