Le Naiadi, Masci: «Cinque milioni dalla Regione per la riqualificazione energetica»

PESCARA – Una notizia destinata a segnare il futuro del complesso sportivo Le Naiadi è arrivata oggi dal governo regionale. Il sindaco Carlo Masci ha annunciato che la Regione Abruzzo finanzierà con cinque milioni di euro, provenienti da fondi FESR, la riqualificazione energetica dell’impianto, uno dei luoghi simbolo dello sport pescarese.

«È una notizia straordinaria – ha dichiarato Masci – che apre un nuovo capitolo nella vita di un impianto che fa parte della storia della città. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo puntato e continuiamo a impegnarci tutti insieme con la determinazione di sempre». Il primo cittadino ha sottolineato come il risultato sia frutto di una filiera istituzionale coesa, che coinvolge Comune, Regione e Pescara Energia, capace di orientare risorse e progettualità verso obiettivi condivisi.

L’intervento sulle Naiadi arriva in un momento cruciale per l’area nord della città, dove sta prendendo forma anche il Parco Nord, progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Un’iniziativa che punta a trasformare la zona in un grande polo verde con spazi sportivi, aree di comunità e servizi dedicati ai cittadini.

«Stiamo lavorando per restituire a Pescara un quartiere moderno, sostenibile e ricco di opportunità – ha concluso Masci – e l’investimento sulle Naiadi rappresenta un tassello fondamentale di questa visione».