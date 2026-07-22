Le Notti del Vino arrivano in Abruzzo: undici eventi tra degustazioni e tradizioni

ROCCA SAN GIOVANNI- Arrivano anche in Abruzzo Le Notti del Vino, il più grande festival nazionale dedicato alla cultura del vino, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino con il supporto dell’UNPLI e il patrocinio di ENIT. L’edizione 2026 porta in regione undici eventi in altrettanti comuni, un calendario ricco di degustazioni, musica, spettacoli, approfondimenti e percorsi sensoriali che uniscono enogastronomia, territorio e tradizioni.

La presentazione ufficiale si è svolta al Porticciolo di Vallevò, a Rocca San Giovanni. Da Atessa (25-26 luglio) fino alla chiusura di Sant’Egidio alla Vibrata (11-13 settembre), passando per Fossacesia, Rocca San Giovanni, Tollo, Frisa-Guastameroli, Mozzagrogna, Giuliano Teatino, Alanno, Paglieta e Canosa Sannita, l’Abruzzo amplia l’offerta rispetto al 2025, passando da otto a undici appuntamenti.

Angelo Radica, presidente nazionale di Città del Vino e sindaco di Tollo, evidenzia la forza del format: «Lo scorso anno abbiamo registrato 150 eventi, 75mila visitatori e 1.500 cantine partecipanti. Le Notti del Vino sono un’occasione per celebrare il vino come identità culturale dei territori, oltre che come prodotto d’eccellenza». Enzo Orfeo, coordinatore regionale, sottolinea la crescita dell’Abruzzo, mentre Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni, ricorda il valore dell’enoturismo come prospettiva di sviluppo.

Il calendario degli eventi

Atessa – 25-26 luglio

Degustazioni, rievocazioni storiche, musica, visite guidate e prodotti tipici nel centro storico.

Fossacesia – 1 agosto

Al Teatro degli Ulivi percorso sensoriale tra vino, musica, racconti ed esperienze immersive.

Rocca San Giovanni – 6-7 agosto

Degustazioni, prodotti locali e Festa regionale di Città del Vino con eventi musicali itineranti.

Tollo – 7-8 agosto

Rassegna dei vini del territorio, jazz e musica popolare, piatti tipici, installazioni artistiche.

Eventi speciali: rievocazione dell’invasione saracena (7 agosto) e serata giovani (8 agosto).

Frisa – Guastameroli – 8-9 agosto

Percorso enogastronomico, selezione di vini d’eccellenza, spettacoli di strada e musica dal vivo.

Mozzagrogna – 9-10 agosto

Due giorni tra piazza San Rocco e il centro storico con degustazioni, animazione, musica e osservazione delle stelle.

Giuliano Teatino – 11 agosto

Serata enogastronomica al Parco “La Valletta” con vini selezionati e piatti tipici.

Alanno – 12-13 agosto

Esposizione di vini e prodotti locali nel centro storico, accompagnata da musica dal vivo.

Paglieta – 22 agosto

Degustazioni, abbinamenti, musica e conferenza tecnica dedicata alla cultura enologica.

Canosa Sannita – 25 agosto

Percorso enogastronomico nel centro storico con degustazioni guidate curate dai sommelier.

Sant’Egidio alla Vibrata – 11-13 settembre

Chiusura al Parco Madonna delle Grazie con vino, prodotti tipici ed eccellenze del territorio.