Marsilio incontra Carloni: strategia per lo sviluppo dei porti abruzzesi

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi a Palazzo Silone il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, Mirco Carloni, avviando un confronto dedicato alle prospettive di crescita del sistema portuale regionale. Al centro del dialogo, la volontà di rafforzare la collaborazione istituzionale per valorizzare il ruolo strategico dei porti di Pescara, Ortona e Vasto, infrastrutture decisive per lo sviluppo economico, la logistica e la competitività dell’Abruzzo.

Marsilio e Carloni hanno condiviso l’importanza di mantenere un confronto costante tra Regione e Autorità portuale, così da sostenere gli investimenti programmati e favorire una maggiore integrazione degli scali abruzzesi nelle principali direttrici commerciali dell’Adriatico. Un percorso che punta a consolidare la funzione dei porti come snodi essenziali per il traffico merci, la mobilità e le opportunità di crescita del territorio.

Nel corso dell’incontro, il presidente Marsilio ha inoltre designato Simone Mancini, docente universitario originario di Ortona, come rappresentante della Regione Abruzzo nel Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale. Mancini è professore associato di Architettura navale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, figura di competenza tecnica che contribuirà alla programmazione e alla governance del sistema portuale.