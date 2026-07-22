Abruzzo All’Opera 2026 porta “Le Nozze di Figaro” in tre serate gratuite

PESCARA – La V Edizione di Abruzzo All’Opera segna un traguardo importante per il festival nato nel 2022 con l’obiettivo di riportare la grande lirica fuori dai teatri e renderla accessibile a tutti. Nel 2026 il progetto celebra il proprio anniversario con una nuova produzione de “Le Nozze di Figaro” di Mozart, scelta in un anno particolarmente simbolico: il bicentenario della morte del compositore e i 170 anni dalla prima esecuzione dell’opera. L’edizione raddoppia gli appuntamenti gratuiti e, per la prima volta, approda sulla Costa dei Trabocchi, prima di chiudere il 25 agosto al Porto Turistico di Pescara all’interno della rassegna ESTATICA – Concerti sotto le Stelle.

Il festival propone tre serate: il 23 agosto a Corropoli, il 24 agosto all’Arena del Mare di San Salvo e il 25 agosto a Pescara, ospite di una delle rassegne estive più seguite del territorio. Una crescita che conferma la missione del progetto: portare l’opera tra le persone, garantendo accessibilità totale, ingressi gratuiti e location facilmente raggiungibili anche da anziani e persone con disabilità. “Arrivare alla quinta edizione è un orgoglio e una responsabilità – sottolinea la Direzione –. L’accessibilità è il nostro valore fondante e ogni anno lavoriamo per mantenerla al 100%”.

La nuova edizione è realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Corropoli, del Comune di San Salvo, della Fondazione Tercas, della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, con il patrocinio della Regione Abruzzo e dell’AssoArtisti Adriatico. Accanto alle istituzioni, un ruolo decisivo è ricoperto dagli sponsor privati, tra cui spicca Banca Mediolanum, Partner Speciale dell’edizione 2026.

La produzione di “Le Nozze di Figaro” vede protagonista l’Orchestra Benedetto Marcello, diretta dal Maestro Alessandro Mazzocchetti. La regia è affidata a Gaia De Lorenzi, con supervisione artistica del Maestro Roberto Scandiuzzi. La direzione artistica è di Elita Cistola, mentre la direzione esecutiva è di Serena Lo Cane. Il cast comprende Luciano Ancona (Figaro), Stefano Fagioli (Conte di Almaviva), Anna Cimmarrusti (Contessa), Elita Cistola (Susanna), Sveva Pia Laterza (Cherubino), Annagiulia Bonizzato (Marcellina), Riccardo Liberatore (Basilio/Don Curzio) e Piersilvio De Santis (Antonio/Don Basilio). Le serate saranno presentate da Claudia Persia ed Elvezio Rosati. L’edizione 2026 attiva inoltre un gemellaggio con il Festival Bottega della Lirica di Lonato del Garda, condividendo la volontà di valorizzare giovani interpreti e nuove generazioni artistiche.

Per la tappa di Corropoli, dalle 19:30 la piazza ospiterà anche un momento dedicato alla convivialità con truck food, wine bar e beverage, mentre i totem led mostreranno i video dei principali sponsor. Gli spettacoli inizieranno alle 21:00, invitando il pubblico ad arrivare con anticipo per vivere appieno l’atmosfera del tramonto sulle colline abruzzesi.

Con questa quinta edizione, Abruzzo All’Opera conferma la propria identità: trasformare la lirica in un’esperienza aperta, partecipata e condivisa, portando la musica sotto le stelle nei luoghi più suggestivi d’Abruzzo.