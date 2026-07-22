Regione Abruzzo investe 5 milioni per l’efficientamento energetico delle Naiadi

PESCARA – La Regione Abruzzo compie un passo decisivo per il rilancio del complesso sportivo Le Naiadi di Pescara, approvando un investimento da 5 milioni di euro destinato alla riqualificazione energetica della struttura. Le risorse, provenienti dal programma FESR 2021-2027, saranno utilizzate per interventi sugli impianti tecnologici, con l’obiettivo di ridurre i consumi, migliorare l’efficienza e aumentare la sostenibilità dell’intero centro.

Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale definisce il percorso operativo che porterà alla realizzazione degli interventi. Il Comune di Pescara sarà il soggetto beneficiario e concessionario dei fondi, mentre Pescara Energia S.p.A., società pubblica in house, ricoprirà il ruolo di stazione appaltante, gestendo le procedure di progettazione e la successiva esecuzione dei lavori.

«La Regione investe 5 milioni di euro per affrontare uno dei problemi più rilevanti delle Naiadi, quello dei consumi energetici e dell’ammodernamento degli impianti – ha dichiarato il presidente Marco Marsilio –. È un intervento concreto che punta a rendere la struttura più efficiente, sostenibile e adeguata alle esigenze degli sportivi e delle famiglie che la frequentano».

Gli interventi previsti riguarderanno l’efficientamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, un passo fondamentale per garantire la piena operatività del complesso e ridurre i costi di gestione. Marsilio ha sottolineato come Le Naiadi rappresentino «una parte importante della storia sportiva e sociale dell’Abruzzo», evidenziando la volontà della Regione di salvaguardare e rilanciare un patrimonio che negli anni ha ospitato attività agonistiche, eventi e migliaia di utenti.

La supervisione dell’investimento resterà in capo alla Regione, attraverso il Servizio Politica energetica e risorse del territorio del Dipartimento Territorio-Ambiente, che monitorerà l’intero iter fino alla conclusione dei lavori. Un successivo provvedimento definirà nel dettaglio l’accordo operativo tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara, stabilendo compiti, responsabilità e tempistiche.

Con questo intervento, la Regione punta a restituire alle Naiadi una struttura moderna, sostenibile e competitiva, capace di rispondere alle esigenze dello sport contemporaneo e di continuare a essere un punto di riferimento per la comunità.