Eventi in Abruzzo nel weekend dal 21 al 23 agosto 2026

REGIONE – Il weekend del 21–23 agosto 2026 si preannuncia come uno dei più ricchi dell’estate abruzzese, con un calendario che intreccia sagre storiche, concerti gratuiti e grandi live, festival culturali di rilievo nazionale e mostre d’arte di livello internazionale. Dalla costa ai borghi dell’entroterra, l’Abruzzo si trasforma in un palcoscenico diffuso dove tradizioni gastronomiche, musica dal vivo, letteratura, spiritualità e arte contemporanea convivono in un’unica, vivace proposta. Tra le celebrazioni culinarie più attese, i concerti che animano piazze e lungomare, i festival che richiamano migliaia di visitatori e le esposizioni che arricchiscono i poli museali regionali, il fine settimana offre un itinerario completo per scoprire il territorio attraverso i suoi sapori, le sue voci e la sua creatività. . Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma e per i dettagli di tutte le inizative.

Sagre e sapori del territorio

In questi giorni è possibile visitare la 55ª Sagra della Porchetta Italica a Campli (TE), considerata una delle più antiche d’Abruzzo; proseguire poi verso Sant’Egidio alla Vibrata, dove si svolge la 30ª Sagra degli Gnocchi, e raggiungere Pettorano sul Gizio che ospita la 64ª Sagra della Polenta e Prodotti Tipici o Tortoreto che celebra i rustell con l’evento Rustell sotto le Stelle. Cermignano propone la 19ª Sagra delle Fregnacce e Arrosticini, mentre Altino accende i riflettori sul celebre Festival del Peperone Dolce di Altino, una delle manifestazioni più identitarie della regione. Opi propone la 46ª Sagra degli Gnocchi dal 21 al 24 agosto. Nelle stesse date, dal 21 al 23 agosto, Colledoro di Castelli celebra la 22ª Sagra della Mortadella alla Brace. Da non dimenticare la storica Sagra dei ceci e dello Zafferano a Navelli, giunta quets’anno alla sua quarantottesima edizione.

Concerti e Musica dal vivo

Il 21 agosto a Rocca di Mezzo arriva Bianca Atzei, che si esibirà in Piazza Principe di Piemonte con un evento gratuito pensato per coinvolgere residenti e turisti nel cuore dell’Altopiano delle Rocche. Il giorno successivo, 22 agosto, la scena si sposta a Luco dei Marsi, dove Fred De Palma infiammerà Piazza Umberto I con un live a ingresso libero, mentre ad Aielli Stazione é previsto il concerto gratuito di Fausto Leali. Il 23 agosto sarà invece una giornata particolarmente intensa: Mannarino porterà il suo spettacolo all’Arena del Mare di Pescara con un concerto a pagamento, mentre Fausto Leali farà tappa a Carsoli per un evento gratuito. Nella stessa serata, Le Vibrazioni torneranno a esibirsi a Luco dei Marsi, ancora una volta in Piazza Umberto I, confermando il borgo marsicano come uno dei poli musicali più attivi dell’estate abruzzese.

Grandi eventi e Festival

Sul Lungomare Trento di Roseto degli Abruzzi prende vita Transumare Fest, quattro giorni di live con oltre venti artisti tra elettronica, indie e nuove tendenze. A L’Aquila entra nel vivo la Perdonanza Celestiniana, patrimonio UNESCO e tra gli eventi storici più importanti d’Italia: nel weekend iniziano i grandi spettacoli e i concerti istituzionali, con un cartellone che in questa edizione vede protagonisti artisti come Geolier, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. In provincia di Chieti, Torricella Peligna ospita fino al 23 agosto il John Fante Festival – Il dio di mio padre, giunto alla sua 21ª edizione e capace di richiamare oltre settanta ospiti e trentacinque appuntamenti tra incontri letterari, proiezioni e musica dedicati allo scrittore italo‑americano. L’Abruzzo interno offre inoltre due rassegne di grande richiamo: a Tagliacozzo, il 22 e 23 agosto, il Chiostro di San Francesco accoglie Gironi Divini, con serate di degustazione dei migliori vini regionali e cene di beneficenza; mentre a Sulmona e nei borghi vicini prosegue fino al 22 agosto la ventesima edizione di Muntagninjazz, che porta la grande musica internazionale tra parchi, piazze e scenari naturali dell’Appennino.

Mostre d’Arte

A L’Aquila il MAXXI propone “Aftershock” di Ai Weiwei, una potente antologica che attraversa cinquant’anni di carriera del celebre artista dissidente cinese. Sempre nel capoluogoil Mu.Sp.A.C inaugura il 21 agosto la mostra “Lo scandalo dello spirito” di Fabio Mauri, un omaggio nel centenario della nascita che ripercorre l’eredità ideologica e spirituale del maestro. Nei giorni della stessa settimana apre anche “L’anima della carta o il Giardino di Shahrazād” di Susanna Cascella allo Spazio F’ART, un’esposizione che mette in dialogo collage, tessuti dipinti e immaginari orientali e occidentali, mentre al MuNDA continua l’imperdibile confronto rinascimentale “La Visitazione. Raffaello e Pontormo”, legato alla storia artistica del territorio. A Pescara, l’Imago Museum ospita “Il volto dell’invisibile. Manoppello e il mistero della Vera Icona”, una mostra dedicata al celebre Volto Santo. Nell’entroterra, a Casa Grampa di Tione degli Abruzzi, il Museo Diffuso del Parco presenta “Immaginare l’invisibile” di Fabio Massimo Fioravanti, una suggestiva rassegna fotografica che esplora la relazione tra paesaggio e percezione. Chiude il quadro la 56ª Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese a Guardiagrele, negli ultimi giorni di apertura fino al 23 agosto, con tredici spazi espositivi, botteghe dal vivo e opere dei maestri del ferro battuto, della ceramica e del tombolo, trasformando il centro storico in un percorso diffuso di arte e tradizione.