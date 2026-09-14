Abruzzo, variazione di bilancio 2026: 41 milioni per sanità, sviluppo e sicurezza

REGIONE – La Giunta regionale, riunita in seduta straordinaria sotto la presidenza di Marco Marsilio, ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2026‑2028: una manovra solida e in equilibrio che libera oltre 41 milioni di euro di nuove risorse per il solo 2026.
Il provvedimento, firmato dall’assessore al bilancio Mario Quaglieri, rafforza in modo significativo il Servizio Sanitario Regionale, cui vengono destinati 6,5 milioni di euro aggiuntivi per potenziare servizi, strutture e assistenza ai cittadini.
La quota più consistente — 31,7 milioni di euro — finanzierà la politica unitaria di sviluppo, accelerando opere pubbliche, progetti strategici e interventi mirati sul territorio abruzzese.
Risorse importanti arrivano anche per altri settori chiave:
Turismo e promozione del territorio: oltre 1,4 milioni di euro per valorizzare le bellezze regionali e rafforzare l’attrattività turistica.
Protezione civile e Sicurezza: più di 500 mila euro per migliorare prevenzione, risposta alle emergenze e rete di pronto intervento.
Sociale e Disabilità: circa 375 mila euro per inclusione, sostegno alle famiglie e servizi dedicati alle persone con disabilità.
La manovra si completa con fondi destinati al comparto agricolo, alla manutenzione della viabilità e alla promozione delle attività sportive giovanili, confermando un approccio trasversale che punta a rafforzare crescita, servizi e qualità della vita in Abruzzo.