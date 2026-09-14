Active Abruzzo 2026: turismo esperienziale e territorio

PESCARA – Rafforzare la collaborazione tra imprese turistiche, istituzioni e mondo economico per aumentare l’appeal dell’Abruzzo e intercettare il crescente pubblico del turismo esperienziale e della vacanza attiva. È la mission dell’edizione 2026 di Active Abruzzo, l’evento firmato Cna Turismo, giunto al suo settimo anno e dedicato alla promozione delle eccellenze regionali attraverso itinerari immersivi.

Il cuore dell’iniziativa sarà un Press Tour che porterà in Abruzzo testate giornalistiche specializzate, impegnate in un percorso a piedi, in bici e in barca, con soste nelle botteghe dell’artigianato artistico, visite nei borghi e degustazioni delle tipicità locali.

La presentazione si è svolta questa mattina nella sede della Cna regionale a Pescara, alla presenza della presidente e del responsabile di Cna Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese, del direttore regionale Silvio Calice, del Sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario e di Pia Pohjolainen della Camera di commercio Chieti-Pescara. L’evento ha ottenuto il riconoscimento di “manifestazione d’interesse regionale”.

Marchese ha evidenziato l’obiettivo di dare visibilità a una parte dell’offerta turistica abruzzese “ricca ma non sempre sotto i riflettori”. Calice ha ricordato il valore identitario delle aree interne, mentre Mastromauro ha sottolineato il ruolo degli operatori dell’accoglienza e della ristorazione. Per Pohjolainen, la sinergia con Cna Turismo è decisiva per attrarre nuove presenze con proposte originali. D’Amario ha rimarcato la necessità di “fare squadra”, alla luce dei dati provvisori che mostrano un aumento significativo dei turisti stranieri.

Il programma 2026

Dopo il prologo del 5 agosto a Guardiagrele, Active Abruzzo toccherà le province di Teramo, L’Aquila e Pescara, con un itinerario dedicato a cultura, artigianato, natura ed enogastronomia.

16 settembre

Mattina: giro ciclo‑turistico nella Valle delle Abbazie (Castelbasso, San Clemente al Vomano, Santa Maria di Propezzano).

Pomeriggio: escursione in barca nell’area del Cerrano.

17 settembre

Mattina: visite ed escursioni a Villalago e al lago di San Domenico.

Pomeriggio: tour del centro storico di Scanno e delle botteghe del tombolo e dell’arte orafa.

18 settembre

Mattina: visita ai musei di Pescara (Museo dell’Ottocento, Imago Museum, Clap Museum).

Pomeriggio: tappa a Spoltore con visita guidata e dibattito in piazza D’Albenzio dal titolo “Un viaggio tra mare, monti ed esperienze autentiche: l’Abruzzo si racconta”.

Testate partecipanti

Trend Settimanale; Turismo & Attualità; Dove/Corriere Viaggi; Cycling Lands; Elle.it; Turismo del Gusto; amongstromans.com.