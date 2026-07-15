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Eventi in Abruzzo nel weekend dal 17 al 19 luglio 2026

Cosa fare nel fine settimana dal 17 al 19 luglio in Abruzzo: sagre, festival culturali e musicali, concerti e mostre

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

Caparezza Francavilla 2026

REGIONE – Il weekend 17-19 luglio 2026 in Abruzzo si annuncia come uno dei più vivaci dell’estate, con un calendario fitto di sagre, concerti, festival culturali e mostre d’arte che animano la costa, le città e i borghi dell’entroterra. Dai sapori autentici delle tradizioni popolari alle grandi arene musicali sul mare, passando per le rassegne storiche dell’Aquila e le esposizioni di livello internazionale, la regione offre tre giorni di appuntamenti imperdibili per chi ama la buona cucina, la musica dal vivo, il teatro e l’arte contemporanea. Tra le frittelle di Colledara, i concerti di Caparezza e Gemitaiz, le serate jazz all’Auditorium Flaiano, le mostre-evento del MUNDA e le installazioni diffuse nei borghi teramani, il fine settimana diventa un vero viaggio tra eccellenze gastronomiche, grandi spettacoli e percorsi culturali che raccontano l’Abruzzo nella sua forma più autentica e sorprendente. Segnaliamo gli appuntamenti principali,  vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e sapori del territorio

 Tra i grandi classici spiccano la Sagra della Frittella Ornanese a Colledara, dove la frittella di Ornano Grande viene preparata secondo l’antica ricetta locale, e la Rievocazione Storica della Trebbiatura a Mosciano Sant’Angelo, che riporta in vita il mondo contadino con musica folkloristica e piatti della tradizione teramana. A Civitella del Tronto prosegue Un borgo di birra: birre artigianali, street food e musica. A Tagliacozzo torna Birrart, tre serate dedicate alla birra artigianale abruzzese e allo street food, mentre ad Ari si celebra il territorio teatino con Cococcioliamoci, evento che unisce il vino Cococciola alla tipica Papparella. Per chi preferisce atmosfere più contemporanee, il Gin & Tonic Festival di Montesilvano propone una selezione estiva di gin artigianali e toniche sul litorale pescarese. Tra gli appuntamenti speciali del weekend figurano la Festa della Cococciata a Paterno, la Sagra della Polta a Pacentro, l’Origano Festival a Liscia con piatti profumati all’origano e musica di Roby Santini, e l’avvio della storica Sagra del Baccalà Norvegese a Sant’Omero, giunta alla sua 45ª edizione.

Grandi Eventi e Festival Culturali

A Francavilla al Mare torna lo Shock Wave Festival, che porta sul palco Frah Quintale con Maria Antonietta e Colombre, l’attesissimo show di Caparezza e la chiusura rap affidata a Gemitaiz. A L’Aquila, la prestigiosa rassegna I Cantieri dell’Immaginario propone tre serate di grande fascino: il viaggio partenopeo di Napoli Istantanea, la solenne Missa Pro Pace diretta dal Premio Oscar Nicola Piovani e l’omaggio a Lucio Battisti nel borgo di Tione degli Abruzzi. A Pescara, l’edizione 2026 del Pescara Jazz accende l’Auditorium Flaiano con tre appuntamenti di altissimo livello: l’energia visionaria di Hiromi’s Sonic Wonder, l’eleganza del Sergio Cammariere Quartet e la rilettura di Sketches of Spain firmata da Fabrizio Bosso & Casa del Jazz Orchestra. Nella Marsica, il Festiv’Alba intreccia musica da camera e tradizione popolare nelle antiche abbazie di Scurcola Marsicana e Albe, mentre il territorio abruzzese si arricchisce di altri eventi di rilievo come il concerto dell’Eleonora Strino Trio a Isola del Gran Sasso e le serate teatrali del festival Il Fiume e la Memoria, con Donne di Simona Cavallari e Caro Flaiano interpretato da Milo Vallone.

Concerti e Musica dal vivo

Si parte venerdì con Frah Quintale, Maria Antonietta e Colombre a Francavilla al Mare, mentre il Pescara Jazz ospita la straordinaria Hiromi’s Sonic Wonder all’Auditorium Flaiano. Sabato il protagonista è Caparezza, attesissimo a Francavilla, mentre a L’Aquila la Scalinata di San Bernardino accoglie l’Orchestra Filarmonica Umbra e il Coro di Santa Cecilia per I Cantieri dell’Immaginario. Il Pescara Jazz prosegue con il Sergio Cammariere Quartet, impreziosito dal violoncello di Giovanna Famulari, mentre a Prata d’Ansidonia arrivano i Bull Brigade con il loro punk energico. A Pescara, Piazza Garibaldi ospita lo spettacolo Donne con Simona Cavallari, accompagnata dalla pianista Samanta Chiefallo. Domenica si chiude in grande stile con Gemitaiz a Francavilla, la serata finale del Pescara Jazz con Fabrizio Bosso & Casa del Jazz Orchestra, un omaggio a Sketches of Spain nel centenario di Miles Davis, e l’evento dedicato a Lucio Battisti a Tione degli Abruzzi. A Caprara d’Abruzzo l’Euforia Live Party Band anima la chiusura della Festa della Birra, mentre nel centro storico di Pescara Milo Vallone porta in scena Caro Flaiano, recital dedicato a Ennio Flaiano.

Mostre d’Arte

Nel capoluogo, il MUNDA ospita l’evento eccezionale La Visitazione all’Aquila, che mette a confronto per la prima volta la Visitazione di Raffaello e quella di Pontormo, un appuntamento imperdibile nell’anno di L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Sempre in città, Palazzo Camponeschi e il MuBAq di Fossa propongono Contaminazioni, un percorso intenso firmato da Pino Bertelli e Antonio Gasbarrini dedicato ai temi della guerra e dell’infanzia negata, mentre la Fondazione Giorgio de Marchis presenta la raffinata mostra Shu Takahashi – Un mondo fluttuante tra Oriente e Occidente. Nel teramano, il borgo medievale di Bellante si trasforma in un museo diffuso con RipattoniArte 2026, che celebra la sua ventesima edizione tra arte contemporanea, spettacoli e gastronomia. Ad Atri e Pescara torna la rassegna internazionale Stills of Peace and Everyday Life, quest’anno dedicata al dialogo culturale tra Italia e Argentina, mentre a Teramo prende vita Wonderland, un percorso che unisce le sculture monumentali di Filippo Tincolini alle fotografie di Laura Veschi, perfettamente integrate nel tessuto urbano.