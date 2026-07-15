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Regione Abruzzo: nuovo avviso per la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Disponibili 250 mila euro per progetti rivolti ai lavoratori delle imprese abruzzesi. Domande dal 27 luglio all’11 settembre.

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri
Tiziana Magnacca

Tiziana Magnacca – Foto Regione Abruzzo

REGIONE – La Regione Abruzzo punta a rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e a diffondere una vera cultura della prevenzione attraverso un nuovo avviso pubblico realizzato in collaborazione con l’Inail. Il provvedimento finanzia corsi di formazione destinati ai lavoratori delle imprese abruzzesi, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza sui rischi e promuovere comportamenti corretti in azienda.

L’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca (nella foto) sottolinea che l’iniziativa si inserisce nella strategia regionale dedicata alla prevenzione, rispondendo alla crescente attenzione delle imprese verso il tema della sicurezza e del rispetto delle norme. L’avviso offre infatti una formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge, mettendo a disposizione risorse utili a migliorare la comunicazione interna e la gestione dei rischi.

Il bando è rivolto ad aziende organizzate in ATI o ATS che includano almeno un organismo di formazione. Le risorse disponibili ammontano a 250 mila euro, destinate a finanziare fino a 55 progetti formativi, ciascuno per un importo massimo di 50 mila euro. Le domande devono essere presentate tramite lo sportello digitale della Regione Abruzzo da lunedì 27 luglio fino a venerdì 11 settembre.